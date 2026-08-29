Üniversitenin atıl alanları enerji üretiyor: 7 ayda 8,5 milyon lira tasarruf

Hastanenin ve mimarlık fakültesinin mekanik ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemlerini modern teknolojilerle yenilediklerini dile getiren Yaşar, "Geleceğe daha çevreci ve kendi kendine yeten bir üniversite bırakma hedefimize katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, projenin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.