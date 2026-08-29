Üniversitenin atıl alanları enerji üretiyor: 7 ayda 8,5 milyon lira tasarruf

Mersin Üniversitesi (MEÜ), elektrik üretiminde güneş enerjisinden yararlanarak enerji giderlerini azaltıyor.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversitenin elektrik üretimi amacıyla kurduğu güneş enerjisi santrallerine ilişkin verileri paylaştı. Yaşar, santraller sayesinde ocak-temmuz döneminde 8,5 milyon liralık tasarruf elde edildiğini bildirdi.
1 Dünya Bankasından sağlanan finansmanla santraller kuruldu
Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, geçen yıl Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında Dünya Bankasından sağlanan finansmanla kurulan santralleri inceledi.
2 "Çevre dostu ve kendi enerjisini üreten kampüs oluşturmak için yatırımlar sürüyor"
İncelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yaşar, MEÜ'de çevre dostu ve kendi enerjisini üreten kampüs oluşturmak için yatırımların sürdüğünü söyledi.
3 "4,5 milyon kilovatsaati aşan üretimle 27 milyon liranın üzerinde ekonomik kazanım elde ettik"
Yaşar, üniversitede KABEV projesini başarıyla uyguladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Üniversite hastanesi ile tıp ve mimarlık fakültelerimizin otopark alanlarına güneş enerjisi santralleri kurarak atıl alanları temiz enerji üretim merkezlerine dönüştürdük.
Bu yılın ocak-temmuz döneminde güneş enerjisi santrallerimizden 1,7 milyon kilovatsaatin üzerinde elektrik üreterek 8,5 milyon lira tasarruf sağladık. Santrallerin devreye girdiği günden bu yana ise toplamda 4,5 milyon kilovatsaati aşan üretimle 27 milyon liranın üzerinde ekonomik kazanım elde ettik."
4 Daha çevreci ve kendi kendine yeten bir üniversite bırakma hedefi
Hastanenin ve mimarlık fakültesinin mekanik ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemlerini modern teknolojilerle yenilediklerini dile getiren Yaşar, "Geleceğe daha çevreci ve kendi kendine yeten bir üniversite bırakma hedefimize katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, projenin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.