71 milyar sterlinlik İngiliz devi: Adı pek bilinmiyor, rakipleri güçlü

Şirketin piyasa değeri, Temmuz 2025 itibarıyla yaklaşık 71,1 milyar sterlin (96,3 milyar dolar) seviyesinde.

CNBC'nin haberine göre bu değer, Tesco, Vodafone, British Airways’in ana şirketi International Airlines Group ve yatırım şirketi Schroders’ın toplam piyasa değerine yakın.

1993 yılında Hollandalı bilimsel yayınevi Elsevier ile İngiliz medya şirketi Reed International’ın birleşmesiyle kurulan şirket, 2015 yılında RELX adını aldı.

RELX, FTSE-100 endeksindeki en yüksek toplam hissedar getirilerinden birini sağlamış durumda. Şirketin faiz, vergi ve amortisman öncesi kar (FAVÖK) marjı yüzde 39,5 seviyesinde. Ayrıca, FTSE-100 endeksinde en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 10 şirket arasında.

Şirket, yatırımcılar tarafından “quality compounder” olarak tanımlanıyor. Bu tanım, sermayesini yüksek getiriyle tekrar tekrar yatırıma dönüştürebilen işletmeleri ifade ediyor.

RELX’in başlıca rakipleri arasında Wolters Kluwer ve Thomson Reuters var.

CompaniesMarketCap verilerine göre Birleşik Krallık'ın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleri şöyle: