74 yıllık para birimi tarihe karışıyor, yeni ortak para geliyor

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" sonunda yayımlanan bildiride, "eko" üzerinde sağlanan mutabakat yinelendi.

ECOWAS liderleri, üye devletlerin ve merkez bankalarının, ortak para biriminin işler hale getirilmesi için gerekli finansal katkıların ödenmesine yönelik tedbirleri almalarını istedi.

"Eko"nun başlatılması için gerekli kurumların kurulması ve işlerlik kazanması adına belirlenen takvimlere uyulmasının önemine işaret edilen bildiride, ECOWAS'ın 2027'ye kadar ortak para birimi kullanımına geçmeyi hedeflediği belirtildi.

- Ortak para birimi "eko"

ECOWAS para biriminin, bölge içinde farklı ulusal para birimlerinin kullanılmasının getirdiği yüksek ticaret maliyetlerini azaltması ve bölge içi ticareti artırması hedefleniyor.

Eko'nun, ECOWAS ülkelerinin ekonomik refahını önemli ölçüde artırması bekleniyor.

74 YILLIK PARA BİRİMİ TARİHE KARIŞIYOR

Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo Aralık 2019'da, 2020'den itibaren "eko" para birimine geçme kararı almıştı. ECOWAS'ın 2020 başında düzenlediği toplantıda, Nijerya, Sierra Leone, Liberya, Gambiya, Gana ve Gine ortak para birimi kullanımını reddetmişti.

Afrika ülkelerinin Fransa sömürge mirası CFA frangını bırakarak "eko" para birimine geçmesiyle, 74 yıllık bir para birimi tarihe karışmış olacak.