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78 yıllık dünyaca ünlü marka iflas başvurusu yaptı

ABD'li gıda saklama kabı firması Tupperware, iflas başvurusunda bulundu. Şirket hisseleri, iflas başvurusunda bulunmayı planladığına dair haberlerin ardından bu hafta %50'den fazla değer kaybetti.

18 Eylül 2024 | 12:13
78 yıllık dünyaca ünlü marka iflas başvurusu yaptı

78 yıllık firma gıda saklama ile o kadar özdeşleşti ki, pek çok kişi herhangi bir plastik kaptan bahsederken firmanın adını kullanıyor. Son yıllarda ürünlerini yenileme ve daha genç bir kitleye hitap edecek şekilde yeniden konumlandırma girişimlerine rağmen, rakipleri arasından sıyrılmayı başaramadı.

BBC'nin haberine göre iflas başvurusunda bulunmayı planladığına dair haberlerin ardından şirketin hisseleri bu hafta %50'den fazla değer kaybetti.

Pandemi sırasında daha fazla insanın evde yemek pişirmesiyle satışlarda kısa süreli bir artış yaşandıktan sonra, firma talebin düşmeye devam ettiğini gördü.
Artan hammadde maliyetleri, yüksek ücretler ve nakliye masrafları da kâr marjlarını eritti.

Tupperware'in CEO'su Laurie Ann Goldman yatırımcılara yaptığı açıklamada, “Son birkaç yıldır şirketin mali durumu zorlu makroekonomik ortamdan ciddi şekilde etkilendi” dedi.

70 ülkede satılıyor 

Tupperware 1946 yılında, kapların esnek hava geçirmez contasının patentini alan Earl Tupper tarafından kuruldu.

Tupperware, yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için yeni plastikler kullandığı için büyük bir yenilikti ve buzdolaplarının birçok aile için hala çok pahalı olduğu zamanlarda bu çok değerliydi. Ancak hemen başarılı olamadı. Markanın gerçek anlamda bir ev ismine dönüşmesine yardımcı olan öncü satış elemanı Brownie Wise oldu.

Çoğunluğu kadın olan satış elemanlarının evlerinde diğer kadınlara Tupperware sattığı ve daha çok “Tupperware partileri” olarak bilinen bir yaklaşım geliştirdi.
Şirkete göre Tupperware şu anda dünya çapında 70 ülkede satılıyor.

'Parti sona erdi'

Hargreaves Lansdown'da para ve piyasalar müdürü olan Susannah Streeter, “Tupperware için parti bir süredir sona erdi,” dedi.

“Tüketiciler plastiğe olan bağımlılıklarından kurtulmaya ve yiyecekleri saklamak için çevreye daha duyarlı yollar bulmaya başladıkça, alıcı davranışlarındaki değişimler kaplarını modanın dışına itti.”

Streeter, Tupperware'in finansal raporlamasındaki “ciddi aksaklıkların” da şirket üzerinde olumsuz bir etki yarattığını, 2021 ve 2022 sonuçlarının yanlış ifade edildiğini sözlerine ekledi.

 

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