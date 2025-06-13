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Yeni bir dinazor türü keşfedildi, T-Rex'in tarihi yeniden yazıldı

Tiranozor ailesinin "tarihini yeniden yazdığı" ifade edilen bu yeni türe "Moğolistan'ın Ejderha Prensi" anlamına gelen "Khankhuuluu mongoliensis" adı verildi

12 Haziran 2025 | 11:28
Son Güncellenme: 12 Haziran 2025 | 16:49
Yeni bir dinazor türü keşfedildi, T-Rex'in tarihi yeniden yazıldı

Kanada, Japonya ve Moğolistan'dan araştırmacılar, yeni Tyrannosaurus rex'in (T-rex) de bulunduğu Tiranozor ailesinin "bilinen en yakın atası" şeklinde nitelendirilen 86 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfetti.

Kanada, Japonya ve Moğolistan'dan araştırmacılar, 1970'lerde Moğolistan'da keşfedilen ve 86 milyon yıllık olduğu belirtilen 2 dinozor iskeleti parçalarını inceledi.

Başta "Alectrosaurus" adında halihazırda bilinen bir türden olduğu düşünülen bu fosili tekrar inceleyen araştırmacılar, bunun, T-rex'in de bulunduğu Tiranozor ailesinin "bilinen en yakın atası olduğunu" ifade etti.

Araştırmacılar, Tiranozor ailesinin "tarihini yeniden yazdığını" belirttikleri bu türe, "Moğolistan'ın Ejderha Prensi" anlamına gelen "Khankhuuluu mongoliensis" adını verdi.

BBC'nin haberine göre, araştırma yazarlarından, Kanada'daki Calgary Üniversitesinden Profesör Darla Zelenitsky, bu yeni Tiranozor türünün, yaklaşık 750 kilogram ağırlığında olduğunu, yetişkin T-rexlerin ise bunun yaklaşık 8 katı ağırlıkta olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Zelenitsky, "Khankhuuluu mongoliensis"in, "Tiranozoroid" şeklinde nitelendirilen ilk atalarından T-rexlerin bulunduğu Tiranozor ailesine "geçiş" dönemine ait olabileceğini ifade etti.

Araştırma yazarlarından doktora öğrencisi Jared Voris de bu türün, cüssesi küçük, hızlı koşan avcılardan olduğunu kaydederek, "Khankhuuluu mongoliensis"in burun kemiğinin, sonraki dönemlerdeki tiranozorların güçlü çenesine evrildiğine işaret eden bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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