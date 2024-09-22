90'larda çok popülerdi: Yıllar sonra geri döndü

BBC'nin haberine göre, Türkiye'de 90'larda 'sanal bebek' olarak bilinen Tamagotchi İngiltere'de yeniden moda oldu. Habere göre markayı yeniden canlandırmak için yıllardır süren girişimler işe yaramış görünüyor. Habere göre küresel satışlar 2022 ve 2023 yılları arasında iki kattan fazla arttı ve Tamagotchi şimdi İngiltere'de ilk mağazasını açtı.

Oyuncak hala aynı görünüyor ancak eski versiyonuna göre daha fazla işlevselliğe sahip. Tamagotchi marka müdürü Priya Jadeja BBC'ye verdiği demeçte, “Artık arkadaşlarınızla bağlantı kurabiliyor, Wi-Fi üzerinden oynayabiliyor ve farklı öğeler indirebiliyorsunuz" diyor. Jadeja, “Yeniden tanıttığımızda bunun çok Y kuşağı odaklı lansman olacağını düşünmüştük. Ancak daha önce hiç bu tür bir cihaza sahip olmamış çocuklara tanıtılıyor. Onların bunu benimsediğini görmek gerçekten heyecan verici" yorumunu yapıyor. Habere göre sanal evcil hayvan 2019'da İngiltere'de resmi olarak yeniden piyasaya sürüldü ve o zamandan beri büyümeye devam ediyor.

PEK ÇOK MARKA VAR

BBC, "1996'nın aksine, şimdi piyasada birçok başka sanal evcil hayvan var. Örneğin Hatchimals tarafından üretilen Bitzee, dokunuşunuza yanıt veren ve eğime dayalı harekete tepki veren esnek bir ekran kullanıyor. Punirunes, ekrandaki sanal evcil hayvanı “okşamak” için parmağınızı oyuncağın içine yerleştirebileceğiniz popüler bir özelliğe sahip. Ayrıca Digimon sanal evcil hayvanları da var - 1990'ların bir başka geri dönüşü - ancak bunlar da Bandai Namco'ya ait ve başlangıçta erkekler için Tamagotchi olarak tasarlandı" diyor. BBC bu gerişte nostaljinin payına atıf yapıyor.

