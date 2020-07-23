Interactive Advertising Bureau’nun 2019 verilerine göre yaklaşık 125 milyar dolar olan internet reklam pazarımda küçük ilanlar kazancın sadece yüzde üçünü oluşturuyor.

Bu alanda en büyük pay ise Google ve Facebook’a ait. Daha önceleri bu alanda liderlik ise Craglist ve eBay Classfieds’a aitti.

25 yıl önce AuctionWeb adıyla kurulan eBay, 2008 yılında başta Danimarkalı DBA olmak üzere dünya çapındaki bir çok küçük ilan şirketlerini satın alarak eBay Classifieds Group’u oluşturdu.

DÜŞÜK KARLILIK SONUNU GETİRDİ *

eBay Classifieds Group, 2020’nin ilk çeyreğinde elde ettiği 248 milyon dolarla şirketin kar marjının yüzde onluk kısmınını oluşturması nedeniyle eBay’in e-ticaret planlarında yer alamadı.

EBAY GEÇEN YIL SATACAĞINI DUYURMUŞTU *

eBay, başta Amazon olmak üzere rakipleri ile yarışabilmek için, daha önce Skype ve PayPal gibi kendine ait bazı şirketleri satmıştı. eBay’in 2019’un mart ayında açıkladığı strateji raporunda, Elliot Management gibi yatırımcılarının baskısı ile Classifieds Group ve çevrimiçi bilet satış sitesi StubHub’ı satacağını açıklamıştı. StubHub, kasım ayında Şirket, kasım ayında 4 milyar dolara Viagogo’ya satıldı.

Classifieds Group ise açık arttırma yolu özel sermaye şirketi Adevinta’ya satıldı. Adevinta, açık arttırmada Blackstone ve Prosus gibi önde gelen bazı yatırım şirketlerini geride bırakmayı başardı.

EBAY’E KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEK *

Anlaşma sonrasında eBay, nakit olarak 2,5 milyar dolar ve küresel çevrimici reklamlarda yüzde 44’e yakın olan Adevinta’nın 540 milyon hissesi almaya hak kazandı. Böylece, şirket nakit kazanmaya devam ederken, küçük ilanlar kısmında adını duyurmaya devam edebilecek.

YÜZDE 32 DEĞER ARTIŞI *

eBay CEO’su Jamie Iannone satış ile ilgili olarak, hissedarlara kısa ve uzun dönemde katkı sağlarken, ilan alanının geleceğinde de yer alabileceğiz dedi. Açıklama sonrasında, Oslo Borsa’sında yer alan Adevinta hisseleri yüzde 32 değer kazandı.