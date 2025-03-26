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AB, 3 günlük acil durum malzemesi stoklanmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde kritik ekipman stoklarının artırmasını ve halkın acil durumlar için en az 72 saat yetecek malzeme bulundurmaya teşvik edilmesini talep etti.

26 Mart 2025 | 16:57
Son Güncellenme: 26 Mart 2025 | 17:15
AB, 3 günlük acil durum malzemesi stoklanmasını istedi

AB Komisyonu, doğal afet, savaş veya jeopolitik krizler gibi karmaşık tehditler ve sınamalar karşısında yaşanabileceklere yönelik yeni hazırlık stratejisini kamuoyu ile paylaştı.

Stratejiye göre, Avrupa krizlere karşı daha hazırlıklı hale getirilecek.

Kriz durumlarında temel toplumsal hizmetlerin devamı sağlanacak. Bu kapsamda hastaneler, okullar, ulaşım ve telekomünikasyon gibi temel hizmetler için asgari hazırlık kriterleri geliştirilecek.

Üye ülkelerde su dahil kritik ekipman ve malzeme stokları artırılacak.

Halkın acil durumlara karşı daha hazırlıklı olması sağlanacak. Bu kapsamda, halkın acil durumlarda en az 72 saat boyunca yeterli olacak miktarda temel malzemeleri ve ihtiyaçları bulundurması teşvik edilecek.

Okulların müfredatlarına hazırlıklı olunması için yapılacaklar konusunu içeren dersler entegre edilecek ve bir hazırlıklı olunma günü başlatılacak.

Krizlere karşı müdahalede koordinasyon geliştirilecek.

Mevcut AB kriz yapıları arasındaki entegrasyonu iyileştirmek için bir AB Kriz Merkezi kurulacak.

TATBİKATLAR YAPILACAK

Sivil ve askeri işbirliği güçlendirilecek. AB genelinde silahlı kuvvetler, sivil koruma, polis, sağlık çalışanları ve itfaiyecileri bir araya getiren düzenli hazırlık tatbikatları yapılacak.

Doğal afetler veya karma tehditler gibi krizleri önlemeye yardımcı olmak için kapsamlı risk ve tehdit değerlendirmesi geliştirilecek.

Temel malzemelerin, malların ve hizmetlerin hızlı bir şekilde bulunmasını sağlamak ve kritik üretim hatlarını güvence altına almak için işletmelere yönelik acil durum protokolleri geliştirilecek. AA

 

 

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Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
TAV Havalimanları temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
Bugün temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
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Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
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