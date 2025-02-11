AB, ABD'nin vergilerine sert tepki verecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararının ardından yazılı açıklamada bulundu.

ABD'nin Avrupa çelik ve alüminyum ihracatına tarife koyma kararından derin üzüntü duyduğunu dile getiren von der Leyen, tarifelerin vergi anlamına geldiğini ve bunun da işletmelerle birlikte tüketicileri olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Von der Leyen, "AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Haksız tarifelere karşı sert ve orantılı karşı önlemler alınacak." ifadesini kullandı.

AB'nin ekonomik çıkarlarını korumak için harekete geçeceğine işaret eden von der Leyen, Avrupa'daki çalışanları, işletmeleri ve tüketicileri koruyacaklarına vurgu yaptı. AA