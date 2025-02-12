AB’den ‘yüksek bütçe’ talebi: Sebep ekonomi ve savunma ihtiyaçları

AB Komisyonu, birliğin uzun dönem bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) geleceğine ilişkin hazırladığı çalışmayı yayımladı.

Çalışmada, uzun dönem bütçesinin AB önceliklerine göre şekillendirilmesinin önemine işaret edilerek, mevcut bütçe ve Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programının Avrupa’da vatandaşları, çiftçileri, araştırmacıları, işletmeleri ve bölgeleri desteklediği kaydedildi.

‘İHTİYAÇLAR GİDEREK ARTIYOR’

AB’nin ihtiyaçlarının giderek arttığı ve 2028’de başlayacak bir sonraki bütçe döneminin bunu göz önünde bulundurması gerektiği belirtilen çalışmada, "AB bütçesinin hedeflerimize uygun olması, borçlanmanın geri ödemesini sağlaması ve üye ülkelerden istikrarlı ulusal mali katkılar sunması için yeni öz kaynaklar içermesi gerekiyor." ifadesi yer aldı.

Çalışmada, "Mevcut durum bir seçenek değil. Tercihler yapılması gerekiyor. AB önceliklerine ve hedeflerine odaklanarak her avronun etkisi en üst düzeye çıkarmalı." yorumuna yer verildi.

AB’ye yönelik yeni sınamalar ve birlikten yeni beklentiler ortaya çıktığı anımsatılan çalışmada, bütçenin güçlendirilmesi ve yeniden gözden geçirilerek geleceğe uygun hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen MFF, kaynakların, AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda dağılımını amaçlıyor.

AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor.

KOVİD-19 NEDENİYLE ARTIRILMIŞTI

AB'nin 2021-2027'deki toplam 1,2 trilyon avroyu aşan bütçesini ortaya koyan çerçeve 2020 yılında belirlenmişti. Kovid-19 nedeniyle bu bütçeye ilave olarak 800 milyar avroluk ekonomik paket hazırlanmış, üye ülkelere destek verilmişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirleniyor.

Bütçede gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından aktarılan kaynaklardan sağlanıyor ve denetimini merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor. AA