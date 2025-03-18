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AB ocakta 5,4 milyar euro dış ticaret açığı verdi

Avrupa Birliği (AB), ocak ayında 5,4 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

18 Mart 2025 | 15:06
AB ocakta 5,4 milyar euro dış ticaret açığı verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 208,7 milyar avro, ithalatı ise yüzde 10,9 artarak 214,1 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 5,4 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat ocakta, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3 artışla 232,5 milyar avro, ithalat ise yüzde 7,6 yükselişle 231,5 milyar avro oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası ocakta 1 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 46,7 milyar avro ile ABD, 28,1 milyar avro ile İngiltere, 17,2 milyar avro ile İsviçre, 14,8 milyar avro ile Çin ve 8,8 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 44,8 milyar avro ile Çin, 30,5 milyar avro ile ABD, 12,9 milyar avro ile İngiltere, 11,6 milyar avro ile İsviçre ve 9,2 milyar avro ile Türkiye oldu.​​​​​​​ AA

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
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