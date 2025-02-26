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AB, şirketlere yönelik katı kuralları hafifletiyor

Avrupa Birliği (AB), şirketlerine yönelik çevre, sürdürülebilirlik ve yatırımlar konusunda uygulanan katı kuralların hafifletilmesini içeren paket hazırladı.

26 Şubat 2025 | 17:24
AB, şirketlere yönelik katı kuralları hafifletiyor

AB Komisyonu, Birlik mevzuatlarını basitleştirmek, rekabet gücünü ve yatırım kapasitesini artırmak için hazırlanan "Basitleştirme Omnibus" adlı torba yasa teklifini açıkladı.

Açıklamada, torba yasanın, AB şirketlerinin büyümesine, yenilik yapmasına ve istihdam sağlamasına yardımcı olmak için daha elverişli iş ortamı kurulmasında önemli bir adım olduğu belirtildi.

AB Komisyonun, görev süresinin sonuna kadar idari yüklerde en az yüzde 25 ve KOBİ'ler için en az yüzde 35 azalma sağlayarak basitleştirme hedefi koyduğuna işaret edilen açıklamada, "Omnibus paketi, sürdürülebilir finans raporlaması, sürdürülebilirlik durum tespiti, AB yatırım sınıflandırması, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ve Avrupa yatırım programları alanlarında kapsamlı bir basitleştirmeyi kapsıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tekliflerin özellikle küçük orta ölçekli şirketler açısından AB kurallarının karmaşıklığını azaltacağı, düzenleyici çerçeveyi iklim ve çevre üzerinde daha büyük etkisi bulunma olasılığı fazla olan en büyük şirketlere odaklayacağı ve şirketlerin temiz dönüşüm için sürdürülebilir finansmana erişmelerini sağlayacağı kaydedildi.

YILLIK 6,3 MİLYAR AVRO TASARRUF SAĞLANACAK

Tekliflerin yerine getirilmesi durumunda, yıllık idari maliyetlerde yaklaşık 6,3 milyar avro tasarruf sağlanacağı ifade edilen açıklamada, politika önceliklerini desteklemek için de 50 milyar avroluk ek kamu ve özel yatırım kapasitesinin harekete geçirilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şirketlerin yaklaşık yüzde 80'inin sürdürülebilirlik raporlaması kapsamından çıkacağı, 1000'den fazla çalışanı olanlara uygulanacağı, küçük şirketlere bunun yük olamayacağı, halihazırda kapsama giren firmalar için 2 yıl erteleneceği kaydedildi.

AB yatırım sınıflandırma düzenlemesinin de en büyük şirketlere sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, doldurulması gereken şablonların da yüzde 70 azaltıldığı ifade edildi.

Açıklamada, CBAM'ın da basitleştirileceği, küçük ölçekli ithalatçıların ve şirketlerin CBAM yükümlülüklerinden muaf tutulacağı kaydedildi.

İthalatçı başına 50 tonluk yeni bir CBAM toplam yıllık eşiği getirileceğine işaret edilen açıklamada, ithalatçıların yüzde 90'ı için CBAM yükümlülüklerinin ortadan kalkacağı bildirildi.

Açıklamada, CBAM kapsamında kalan şirketler için de kuralların basitleştirileceği, beyan, hesaplama ve raporlamada kolaylıklar sağlanacağı ifade edildi.

Söz konusu düzenleme paketinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor. AA

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