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  • ABD, 36 ülkeye daha seyahat sınırlaması mı getirecek?

ABD, 36 ülkeye daha seyahat sınırlaması mı getirecek?

ABD’de Donald Trump yönetiminin, bu ay başında 12 ülkeye getirdiği seyahat yasağına ek olarak 36 ülkeye daha giriş vizelerinde yasak veya sınırlama getirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

15 Haziran 2025 | 19:53
Son Güncellenme: 15 Haziran 2025 | 22:43
ABD, 36 ülkeye daha seyahat sınırlaması mı getirecek?

Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalı ABD’nin dış diplomatik temsilciklerine gönderilen yazışmada, listelenen ülkelerin hükümetlerine ABD tarafından belirlenen yeni kıstas ve gereklilikleri karşılamaları için 60 gün süre verildiği aktarıldı.

Söz konusu kıstaslar bağlamında bazı ülkelerin "güvenilir kimlik veya gerekli belgeler üretmek için yetkin veya işbirlikçi bir merkezi hükümet otoritesi" olmamasına dikkat çekilirken, ayrıca bu ülkelerden gelen kişilerin "ABD'de antisemitik ve Amerikan karşıtı faaliyetlerde" bulunduğu iddia edildi.

Vize yasakları veya diğer kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilecek yeni ülkeler listesi arasında, Mısır ve Cibuti gibi ABD'nin ortakları da dahil olmak üzere 25 Afrika ülkesinin yanı sıra Karayipler, Orta Asya ve birkaç Pasifik Adası ülkesinin yer aldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 5 Haziran'da imzaladığı kararname ile Afganistan, Myanmar, Cad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Trump, Beyaz Sarayın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmış, seyahat kısıtlaması getirilen ülke sayısının gerekli durumlarda revize edilebileceğini ve "yeni tehditler ortaya çıktıkça" farklı ülkelerin de listeye eklenebileceğini bildirmişti.

 

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Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
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SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
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Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
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