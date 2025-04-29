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ABD 60 milyon dolarlık uçağını denizde kaybetti

ABD Donanması'na ait bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı Kızıldeniz'de USS Harry S. Truman uçak gemisinden denize düşerek kayboldu.

29 Nisan 2025 | 04:19
Son Güncellenme: 29 Nisan 2025 | 04:20
ABD 60 milyon dolarlık uçağını denizde kaybetti

ABD'li bir yetkili olay yerinden gelen ilk raporların, Truman'ın Husilerin ateşinden kaçmak için ani bir manevra yaptığı ve bunun da savaş uçağının denize düşmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Açıklamada tüm personelin sağ olduğu, yalnızca bir denizcinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "F/A-18E, hangar güvertesinde çekilirken ekip uçağın kontrolünü kaybetti. Uçak ve çekici araç denize düştü".Bir başka ABD yetkilisi CNN'e yaptığı açıklamada, uçağın denizin dibine battığını söyledi. Bir adet F/A-18 savaş uçağının maliyeti 60 milyon doların üzerinde. Truman Uçak Gemisi Görev Grubu, şu anda Orta Doğu’da konuşlu ve olay sırasında Kızıldeniz'deydi.

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