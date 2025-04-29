İspanya OHAL ilan etti: Ne anlama geliyor?

Bakanlık, acil durum statüsünün talep eden bölgelere uygulanacağını bildirdi. Peki, ilan edilen OHAL ne anlama geliyor?

BBC'nin haberine göre İspanya'nın 17 bölgesi, kendi doğrudan seçilmiş yönetimlerine sahip ve kendi bölgelerindeki birçok yerel konudan sorumlular. Ancak bugünkü büyük çaplı bir elektrik kesintisi gibi ülke genelini etkileyen büyük olaylar meydana geldiğinde, bölgeler ulusal hükümetten ek yardım talep ederek olağanüstü hâl ilan edilmesini sağlayabiliyor. Habere göre bugün, Madrid, Endülüs ve Extremadura bölgeleri, ülkenin yaşadığı elektrik kesintisinin etkileriyle başa çıkabilmesi için İspanyol merkezî hükümetinden kamu düzeni ve diğer işlevlerin devralınmasını talep etti. İspanyol yasalarına göre, bir olay birden fazla özerk bölgeyi etkiliyorsa ve bu bölgeler ek kaynaklara ya da ulusal düzeyde yönetime ihtiyaç duyuyorsa, olay bir olağanüstü hâl durumu olarak kabul edilebiliyor.





