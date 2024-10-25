ARA
DOLAR
34,29
0,12%
DOLAR
EURO
37,19
0,07%
EURO
GRAM ALTIN
2996,92
-0,51%
GRAM ALTIN
BIST 100
8854,97
-0,20%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD basınından dikkat çeken Musk-Putin iddiası

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenli olarak "gizlice" temas kurduğunu öne sürdü.

25 Ekim 2024 | 13:18
ABD basınından dikkat çeken Musk-Putin iddiası

Musk ile Putin arasındaki "gizli" görüşmelerle ilgili bilgi sahibi kişiler, konuya ilişkin WSJ'ye açıklamalarda bulundu.

Kaynaklar, Musk ve Putin'in, jeopolitik, iş ve kişisel meseleler olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduğunu ileri sürdü.

Washington yönetiminin, Musk'ın teknolojilerine fazla bağımlı olduğunu dile getiren kaynaklar, hükümetin bu anlamda "bir "ikilem" içinde bulunduğunu belirtti.

Kaynaklar, hükümetin, Musk-Putin temaslarından "hoşlanmadığını" ancak bunların oluşturacağı olası güvenlik ihlalleri konusunda yönetim tarafından Musk'a herhangi bir uyarının da yapılmadığını kaydetti.

Musk'ın Putin ile uzun süredir görüşmediğini belirtmesine rağmen kaynaklar, ikilinin temas kurmaya devam ettiğini savundu.

Kaynaklar, Rus yönetiminin 2023 sonlarında Musk'tan SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'i Tayvan üzerinde aktif hale getirmemesini talep ettiğini söyledi.

Habere göre, mevcut yönetimden bazı yetkililer, Musk'ın ABD hakkında "gizli bilgilere" de erişiminin olması nedeniyle bu temasların güvenlik endişesi yarattığı görüşünü paylaşıyor.

Elon Musk, Putin ile yalnızca bir kez uzay hakkında görüştüğünü, bunun da 2021 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2996,92 -0,51%
  • ALTIN ONS 2718,56 -0,64%
  • BIST 100 8854,97 -0,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,983 0,107%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3847 -0,05774%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,6 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2883 0,1221%
  • EURO/DOLAR 1,0825 -0,0245%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1856 0,0659%
  • STERLIN/DOLAR 1,29814 0,05202%
Borsa Haberleri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL