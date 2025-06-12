Haberde "Bölgedeki artan güvenlik endişelerinin nedenleri net olmamakla birlikte, planlanan ayrılışlar, Trump yönetiminin İran ile yeni bir nükleer anlaşma peşinde koşmaya devam etmesiyle İran ve İsrail'i içeren gerilimlerin son zamanlarda tırmanmasıyla birlikte geliyor" yorumu var.

Haberde görüşüne başvurulan ABD'li yetkiliye göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, askeri personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Ortadoğu'daki çeşitli yerlerden gönüllü olarak ayrılmasını onayladı. Yetkili, "Askeri personelimizin ve ailelerinin güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam ediyor ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Ortadoğu'daki gelişen gerilimi izliyor" dedi.

Habere göre bir diğer ABD'li yetkili Dışişleri Bakanlığı'nın da bölgedeki artan güvenlik riskleri nedeniyle Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD büyükelçiliklerinden zorunlu olmayan personelin ayrılmasını emretmeye hazırlandığını söylüyor.

Kaynaklar, Erbil'deki ABD konsolosluğuna da zorunlu personelin ayrılması emrinin verileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, duruş değişikliği sorulduğunda, "Başkan Trump, Amerikalıları hem yurt içinde hem de yurt dışında güvende tutmaya kararlıdır. Bu taahhüt doğrultusunda, tüm büyükelçiliklerimizde uygun personel duruşunu sürekli olarak değerlendiriyoruz. Son analizlerimize dayanarak, Irak'taki Misyonumuzun ayak izini azaltmaya karar verdik" dedi.

'TRUMP, İRAN'LA ANLAŞMADAN EMİN DEĞİL'

CNN'in aktardığı habere göre Trump, İran'ın, nükleer amaçlarını sınırlayan bir anlaşmaya varma konusunda daha az emin olduğunu; Tahran'ın anlaşmayı "geciktiriyor" olabileceğini söyledi. Trump, Çarşamba günü yayınlanan bir New York Post röportajında, "Gittikçe daha az emin oluyorum. Geciktiriyor gibi görünüyorlar ve bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum, şu anda birkaç ay öncesine göre daha az eminim" dedi.

