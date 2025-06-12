CNN'in haberine göre duruştaki ani değişikliğe neyin sebep olduğu belirsizliğini koruyor, ancak bir savunma yetkilisi, ABD Merkez Komutanlığı'nın "Ortadoğu'daki gelişen gerilimi" izlediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise "Tehlikeli bir yer olabileceği için taşınıyorlar ve ne olacağını göreceğiz. Ama ya taşındılar ya da taşınmaları için bildirimde bulunduk ve ne olacağını göreceğiz" dedi. İşte makalede yer alan bilgiler:
1 DURUŞ DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENİ NE?
Haberde "Bölgedeki artan güvenlik endişelerinin nedenleri net olmamakla birlikte, planlanan ayrılışlar, Trump yönetiminin İran ile yeni bir nükleer anlaşma peşinde koşmaya devam etmesiyle İran ve İsrail'i içeren gerilimlerin son zamanlarda tırmanmasıyla birlikte geliyor" yorumu var.
Haberde görüşüne başvurulan ABD'li yetkiliye göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, askeri personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Ortadoğu'daki çeşitli yerlerden gönüllü olarak ayrılmasını onayladı. Yetkili, "Askeri personelimizin ve ailelerinin güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam ediyor ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Ortadoğu'daki gelişen gerilimi izliyor" dedi.
Habere göre bir diğer ABD'li yetkili Dışişleri Bakanlığı'nın da bölgedeki artan güvenlik riskleri nedeniyle Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD büyükelçiliklerinden zorunlu olmayan personelin ayrılmasını emretmeye hazırlandığını söylüyor.
Kaynaklar, Erbil'deki ABD konsolosluğuna da zorunlu personelin ayrılması emrinin verileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, duruş değişikliği sorulduğunda, "Başkan Trump, Amerikalıları hem yurt içinde hem de yurt dışında güvende tutmaya kararlıdır. Bu taahhüt doğrultusunda, tüm büyükelçiliklerimizde uygun personel duruşunu sürekli olarak değerlendiriyoruz. Son analizlerimize dayanarak, Irak'taki Misyonumuzun ayak izini azaltmaya karar verdik" dedi.
'TRUMP, İRAN'LA ANLAŞMADAN EMİN DEĞİL'
CNN'in aktardığı habere göre Trump, İran'ın, nükleer amaçlarını sınırlayan bir anlaşmaya varma konusunda daha az emin olduğunu; Tahran'ın anlaşmayı "geciktiriyor" olabileceğini söyledi. Trump, Çarşamba günü yayınlanan bir New York Post röportajında, "Gittikçe daha az emin oluyorum. Geciktiriyor gibi görünüyorlar ve bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum, şu anda birkaç ay öncesine göre daha az eminim" dedi.
2 AA: BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİNDEKİ BAZI PERSONEL DE ÇEKİLECEK
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki bazı personeller için geri çekme kararı alındığını Anadolu Ajansına (AA) doğruladı. ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili AA'ya yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu'da artan gerilimi takip ettiğini belirtti. Yetkili, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bölgedeki askerlerin yakınlarının "gönüllü olarak bulundukları ülkelerden ayrılmasına onay verdiğini" ve CENTCOM'un "her an hazır olmak için" Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki ortaklarıyla işbirliği yaptığını kaydetti.
Iraklı kaynaklar: Herhangi bir güvenlik durumu tespit etmedik
Irak yönetimi, şu ana kadar ABD'nin diplomatik varlığına yönelik tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumunun tespit edilmediğini açıkladı. Irak resmi haber ajansı İNA'ya konuşan Iraklı hükümet kaynağı, ABD'nin diplomatik varlığına yönelik son tahliye ve güvenlik adımlarının yalnızca Irak'a özgü olmadığını, Orta Doğu'daki bir dizi ülkeyi kapsayan daha geniş kapsamlı bir düzenlemenin parçası olduğunu belirtti.
3 TRUMP GÖZDAĞI VERMİŞTİ
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti.
İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, buna karşılık, ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır." demişti.
4 İRAN 'ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise dün ABD ve Avrupa ile nükleer konuda müzakere ettiklerini ancak ABD'nin sivil nükleer araştırmalardan vazgeçmeleri yönündeki talebini "zorbalık" olarak niteleyerek, bunu kabul etmeyeceklerini söylemişti.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın dünkü haberine göre, Pezeşkiyan ABD ile görüşmeleri İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini belirterek, "Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz." dedi.
Bilimsel araştırmalardan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Bize bu bilime sahip olmamamızı söylüyorlar. Sonra onlara karşı bir şey söylersek de İsrail'in bombalayacağını söylüyorlar. Bilim adamlarımız, seçkinlerimiz füzeler inşa ettiğinde, Saddam artık şehirlerimizi bombalayamadı. Füzelere sahip olana kadar her gün bizi vuruyordu." diye konuştu.