ARA
DOLAR
38,18
0,41%
DOLAR
EURO
43,54
0,68%
EURO
GRAM ALTIN
4067,69
-0,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
9369,55
-0,28%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'de CEO'yu öldürmüştü: İdam cezası alabilir

ABD'de CEO'yu öldürmüştü: İdam cezası alabilir

ABD'nin önde gelen sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılaması süren Luigi Mangione, "ateşli silah kullanarak cinayet işlemekten" hüküm giymesi durumunda idama çarptırılabilir.

18 Nisan 2025 | 12:39
Son Güncellenme: 18 Nisan 2025 | 12:42
ABD'de CEO'yu öldürmüştü: İdam cezası alabilir

CNN'in haberine göre, 2024'te Thompson'ı öldürmekle yargılanan Mangione'nin federal ve eyalet mahkemelerinde davası sürerken, hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

Daha önce "terör eylemi olarak cinayet işleme" suçlamalarıyla yargılanan Mangione'ye, hazırlanan bu iddianamede "ateşli silah kullanarak cinayet işleme" suçlaması yöneltildi.

Mangione'nin "ateşli silah kullanarak cinayet işlemekten" hüküm giymesi durumunda federal mahkemenin, Mangione'yi idam cezasına çarptırabileceği belirtiliyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 1 Nisan'da Mangione'nin davasına ilişkin, federal savcılara Mangione'nin davasında ölüm cezası talep etmeleri talimatını verdiğini söylemişti.

SAĞLIK SİGORTA ŞİRKETİ CEO'SUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ

ABD'de UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık 2024'te New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, polise yapılan ihbar üzerine, restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan şüphelinin, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğunu bildirmişti.

New York Polis Departmanı başdedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcıyla yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4067,69 -0,01%
  • ALTIN ONS 3314,14 -1,04%
  • BIST 100 9369,55 -0,28%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,385 0,353%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38417 -0,12879%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,11 -0,8917%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,1757 0,4073%
  • EURO/DOLAR 1,137 0,0326%
  • EURO/TURK LIRASI 43,5369 0,6846%
  • STERLIN/DOLAR 1,32651 0,17823%
Borsa Haberleri
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL