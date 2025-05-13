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ABD'de enflasyon nisanda beklentilerin altında arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

13 Mayıs 2025 | 16:20
ABD'de enflasyon nisanda beklentilerin altında arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, martta aylık yüzde 0,1 azalmıştı.

Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda ise yüzde 2,3 arttı.

Böylece yıllık enflasyon Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bu dönemde yıllık enflasyonun mart ayında olduğu gibi yüzde 2,4 olması öngörülüyordu.

BARINMA MALİYETLERİ ARTARKEN, GIDA FİYATLARI GERİLEDİ

Söz konusu dönemde barınma maliyetleri, aylık yüzde 0,3 artışla tüm kalemlerdeki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 4 yükseldi.

Aynı dönemde enerji maliyetleri aylık bazda yüzde 0,7 artarken, yıllık bazda yüzde 3,7 düştü.

Gıda fiyatları ise bu dönemde aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 2,8 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL GERÇEKLEŞTİ

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık 2,8 artış kaydetti.

Yıllık bazda beklentilere paralel seyreden çekirdek enflasyon, aylık bazda yüzde 0,3 olan beklentilerin altında gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

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