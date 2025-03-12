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ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

12 Mart 2025 | 16:22
Son Güncellenme: 12 Mart 2025 | 16:44
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,5 artmıştı.

Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda ise yüzde 2,8 arttı.

Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,9 olması öngörülüyordu. TÜFE, ocakta yıllık yüzde 3 artmıştı.

ARTIŞIN NEREDEYSE YARISI BARINMA MALİYETLERİNDEN KAYNAKLANDI

Söz konusu dönemde barınma maliyetleri, aylık yüzde 0,3 artışla önceki aya kıyasla yavaşlamasına rağmen TÜFE'deki aylık artışın neredeyse yarısını oluşturdu. Barınma kalemi yıllık bazda da yüzde 4,2 yükseldi.

Aynı dönemde enerji fiyatları, benzin kalemindeki düşüşe rağmen elektrik ve doğal gaz kalemlerindeki artışın etkisiyle aylık yüzde 0,2 arttı. Enerji maliyetleri yıllık bazda ise yüzde 0,2 geriledi.

Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları şubatta aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 3,1 azaldı.

Gıda fiyatları da bu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 yükseldi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık 3,1 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,2 olması öngörülüyordu.

Çekirdek TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,3 artmıştı.

Böylece, çekirdek enflasyon yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. AA

 

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Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
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Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
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