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ABD'de fabrika siparişleri ekimde beklentilerin altında yükseldi

ABD'de fabrika siparişleri, ekimde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

04 Aralık 2024 | 18:49
Son Güncellenme: 04 Aralık 2024 | 18:57
ABD'de fabrika siparişleri ekimde beklentilerin altında yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Üst üste iki aylık düşüşün ardından ekimde yükseliş kaydeden fabrika siparişleri eylülde yüzde 0,2 azalmıştı. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,3 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 arttı. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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Bor Şeker (BORSK) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
ASELSAN 84 milyon dolarlık sözleşmeyi duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (4 Aralık)
Hareketli gün: Yatırımcıların gözü bugün bu verilerde
1 şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz tarihi belli oldu
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