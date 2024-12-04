ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Üst üste iki aylık düşüşün ardından ekimde yükseliş kaydeden fabrika siparişleri eylülde yüzde 0,2 azalmıştı. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,3 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 arttı. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.