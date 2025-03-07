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Video Galeri
Çalışma Hayatı ve Sosyal G.
Kulis
Dosya
Yatırımcı Köşesi
Araştırmalar
Girişim/Kobi
Sektörler
Şirketler
Eğitim
Gıda
Holdingler
Emlak
Otomotiv
Perakende
Teknoloji
Tekstil
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Dünya
ABD'de işsizlik oranı açıklandı
ABD'de işsizlik oranı açıklandı
ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten 4,1'e çıktı.
07 Mart 2025 | 17:34
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07 Mart, 21:29
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Bu haftanın en çok kazandıranı: Yüzde 8,78
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bilanço ve 2024 yorumları
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı
Enka İnşaat'tan (ENKAI) temettü kararı
Koç Holding (KCHOL) ne kadar temettü dağıtacak?
Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
Ebebek'ten temettü kararı
GERİ
İLERİ
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