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ABD'de işsizlik oranı açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten 4,1'e çıktı.

07 Mart 2025 | 17:34
ABD'de işsizlik oranı açıklandı
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Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bilanço ve 2024 yorumları
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı
Enka İnşaat'tan (ENKAI) temettü kararı
Koç Holding (KCHOL) ne kadar temettü dağıtacak?
Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
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GERİ
İLERİ
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