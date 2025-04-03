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ABD'de mortgage başvurularında düşüş sürüyor

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,70'e gerilerken, başvurular yüzde 1,6 azaldı.

02 Nisan 2025 | 16:27
ABD'de mortgage başvurularında düşüş sürüyor

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 28 Mart'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,6 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 6 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,71'den yüzde 6,70'e indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,08'den yüzde 6,04'e geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, ekonomik belirsizlik piyasalara hakim oldukça tahvil faizlerindeki oynaklığın devam ettiğini belirtti.

Çoğu mortgage faiz oranının geçen haftayı daha düşük seviyede tamamladığına işaret eden Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının neredeyse değişmediğini aktardı.

Kan, satılık konut stoku artmaya devam ederken satın alma faaliyetinin 2 aydan uzun süredir yıllık bazda büyüme gösterdiğini ve kısa vadeli görünüme ilişkin belirsizliğe rağmen bunun konut piyasası için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. AA

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