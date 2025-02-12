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  • ABD'de mortgage faiz oranı geriledi, başvurular arttı

ABD'de mortgage faiz oranı geriledi, başvurular arttı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,95'e inerken, başvurular yüzde 2,3 artış gösterdi.

12 Şubat 2025 | 17:39
ABD'de mortgage faiz oranı geriledi, başvurular arttı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 7 Şubat ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 2,3 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2 düşerken, yeniden finansman başvuruları yüzde 10 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,97'den 6,95'e geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,36'dan 6,35'e indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının geçen hafta bir miktar düştüğünü, bunun, yeniden finansman başvurularının hızının Ekim 2024'ten bu yana en güçlü seviyesine ulaşmasına neden olduğunu belirtti. AA

 

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