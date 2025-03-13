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ABD'de ÜFE artışı beklentilerin altında kaldı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 3,2 ile beklentilerin altında arttı.

13 Mart 2025 | 16:26
ABD'de ÜFE artışı beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE şubatta bir önceki aya kıyasla değişmedi.

Bu dönemde yüzde 0,3 artması beklenen ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.

Üretici fiyatları şubatta yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttı. Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun şubatta yıllık bazda yüzde 3,3 olması yönündeydi. ÜFE'deki yıllık artış, ocak ayında yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de şubatta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Söz konusu dönemde çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,6 olması tahmin ediliyordu.

Çekirdek ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3,8 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor. AA

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12 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 6106
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (12 Mart)
Escar, temettü kararını duyurdu
Galata Wind (GWIND) temettü kararını duyurdu
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
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