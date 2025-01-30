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  • ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpışıp düştü

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpışıp düştü

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında içinde 64 kişi bulunan yolcu uçağı ile içinde 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak nehre düştü.

30 Ocak 2025 | 10:16
ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpışıp düştü

ABD'li yetkililerin açıklamasına göre American Airlines uçağı ile ABD ordusuna ait bir Black Hawk helikopteri Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında havada çarpıştı. Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser, her iki hava aracının da suda olduğunu; American Airlines uçağında 64, askeri helikopterde ise 3 kişinin bulunduğunu söyledi. Ekipler, Potamac Nehri'nde arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Potomac Nehri'ne düşen uçakta bulunan 64 kişiden kurtulan olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Hava ve suyun oldukça soğuk olduğu bildiriliyor.  Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

  • CBS'in haberine göre, arama kurtarma ekipleri dondurucu Potomac Nehri'nden şu ana kadar 18 ceset çıkarttı.
  • American Airlines'a göre, Bombardier CRJ700 tipi yolcu uçağı, Kansas eyaletinin Wichita kentinden havalanmıştı ve 60 yolcu ile 4 mürettebat taşıyordu.
  • ABD medyasında yer alan ilk haberlerde, yolcu uçağının Potomac Nehri üzerinde ikiye bölündüğü, helikopterin ise suda ters durduğu belirtildi.
  • Pentagon, olaya karışan helikopterin Virginia eyaletindeki Fort Belvoir'dan havalanan bir Sikorsky H-60 ​​olduğunu bildirdi.


TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, uçağın kendi rotasında piste doğru alçaldığını ifade ederek, "Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Açık bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil." değerlendirmesinde bulundu.

 

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