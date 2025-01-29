ABD'deki esrarengin 'drone'ların sırrı çözüldü

ABD'de geçen yıl New Jersey ve diğer Doğu Yakası eyaletlerinde gece vakti açıklanamayan çok sayıda drone görülmesi paniğe yol açmıştı. Hatta bir seferinde bir havaalanı geçici olarak kapatılmıştı.

Beyaz Saray Salı günü yaptığı açıklamada, özellikle New Jersey sakinlerini korkutan gizemli insansız hava araçlarının büyük oranda Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yetkilendirildiğini söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu insansız hava araçlarının çoğunun hükümet tarafından yetkilendirildiğini ve bilindiğini söylüyor. Leavitt Salı günü yaptığı açıklamada, "Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, New Jersey üzerinde uçan insansız hava araçlarının FAA tarafından araştırma ve benzeri diğer nedenlerle uçurulması onaylandı" dedi. Leavitt, sorunun "meraktan" kaynaklandığını, bazı drone'ların hobi amaçlı veya özel kişilere ait olduğunu söyledi.

Leavitt, başka ülkelerin dron uçurmuş olabileceğine ilişkin ise "Bu bir düşman (olayı) değildi." dedi.

ABD'de gizemli dron polemiği

ABD'de ilk kez 18 Kasım 2024'te New Jersey'de görülen esrarengin 'drone'lar New York ve civarında da ortaya çıkmış ve komplo teorileri yayılmıştı. Beyaz Saray, dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde bir kanıt bulunmadığını açıklamıştı. Trump ise o dönem yaptığı açıklamada "Bu dronların nereden kalkıp indiğini askerlerimiz biliyor, Başkan biliyor ama nedense yorum yapmıyorlar, halkı şüphede bırakıyorlar, açıklama yapmalılar." demişti.

New Jersey Belleville Belediye Başkanı Michael Melham ise gece uçan insansız hava araçlarının ay başında kaybolduğu belirtilen radyoaktif materyali aramak için hükümetin yürüttüğü çalışmanın parçası olduğunu iddia etmişti.

FBI, geçen Aralık ayında endişeli vatandaşlardan 5.000'den fazla drone gözlem ihbarı aldığını açıklamıştı.

Leavitt'in Trump, sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği ilk resmi basın toplantısında yaptığı açıklama, olayın kötü niyetli tarafının olmadığına dair bugüne kadarki en kesin açıklama oldu.

