ABD'den sonra İngiltere mi? TikTok'la ilgili 'ciddi endişeler' var

İngiltere'nin Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Bakanı Peter Kyle, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "TikTok'un sahiplik modeli konusunda gerçekten endişeliyim. Verilerinin kullanımıyla ilgili, sahiplik modeliyle bağlantılı olarak ciddi endişelerim var." ifadelerini kullandı.

Kyle, uygulamanın gençlerin farklı kültür ve ideolojileri keşfetmesine olanak tanıyan "arzu edilen bir platform" olduğunu dile getirdi.

ABD'de TikTok'un yasaklanması veya satılmasına yol açabilecek bir yasanın onaylanmasıyla İngiltere'nin de bu konuda adımlarını dikkatle atması gerektiğini aktaran Kyle, ülkesinin TikTok'a yönelik tutumunun, uygulamanın sunduğu "heyecan türü" ile "olası riskler" arasında denge kurmak olduğunu ifade etti.

Kyle, TikTok'un propaganda aracı olarak kullanılıp kullanılmadığına ilişkin soruya, "TikTok konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz. Editoryal karar alma süreçlerine sahip pek çok platform ve geleneksel yayıncı var ki bunlar önyargılara yol açıyor." yanıtını verdi.

Bakan Kyle, ulusal güvenliği ya da yaşam tarzını tehdit eden sosyal medya faaliyetlerinde kamuoyunu bilgilendirdiklerini belirterek, "Eğer böyle bir durum olursa kamuoyu önünde harekete geçeriz. Sosyal medya faaliyetleriyle ilgili kamuoyundan gizlediğimiz herhangi bir endişe yok." diye konuştu.

Kyle, ayrıca yaşam tarzlarına düşman olan ülkelerle ilişkiler konusunda çok dikkatli olduklarının altını çizdi.

'YASAKLAMALAR ÇİN VERSİYONUNA YÖNLENDİRDİ'

Kyle, ABD'nin TikTok'a yönelik hamlelerinden ders çıkardıklarını ve yasaklamaların kullanıcıları daha fazla veri toplayan Çin versiyonuna yönlendirdiğini belirterek, "Gerçek şu ki insanlar birdenbire uygulamanın Çin versiyonuna yöneldi. Bu da kesin olarak veri ve bilgi topluyor, propagandayı Amerikan versiyonunun yapmayacağı şekilde yayıyor." ifadelerini kullandı.

TikTok'dan bir Sözcü ise uygulamanın İngiltere kayıtlı ve düzenlemelere tabi bir şirket tarafından sağlandığını vurgulayarak, kullanıcı verilerinin korunması için 10 milyar sterlin harcandığını ve Çin hükümetinin ana şirket Bytedance'te herhangi bir hissesinin bulunmadığını aktardı.

ÖNCE YASAKLANDI, SONRA AÇILDI

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca dün ABD'de kullanıma kapatılmıştı. TikTok'un yanı sıra CapCut da ülkede erişime engellenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan TikTok yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, yasanın hükümlerinin yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu kararnameyle TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini aktarmıştı.

Daha sonra TikTok, ülkede yeniden hizmet sağlamaya başlamıştı. AA