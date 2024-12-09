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ABD'den Suriye mesajları: Biden neler söyledi?

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Biden, "Bu rejim, yüz binlerce masum Suriyeliyi vahşete mahkum bıraktı, işkence etti ve öldürdü. Suriye rejiminin düşmesi, Suriye halkı için tarihi bir fırsattır. Uzun yıllardır acı çeken Suriye halkına daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunmaktadır" dedi.

09 Aralık 2024 | 00:12
Son Güncellenme: 09 Aralık 2024 | 00:14
ABD'den Suriye mesajları: Biden neler söyledi?

Açıklamasında aynı zamanda büyük risk ve belirsizliğin de bulunduğuna işaret eden Biden, ABD'nin ortaklarıyla birlikte hareket ederek Suriyelilerin fırsatı değerlendirmelerine ve riski bertaraf etmelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Biden, Roosevelt Odası'ndaki konuşmasında, "ABD, bu geçiş döneminde Suriye'den herhangi bir tehdit doğması halinde Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail de dahil olmak üzere Suriye'nin komşularını destekleyecek." dedi. Biden, bölgedeki mevkidaşlarıyla "önümüzdeki günlerde" görüşmeyi planladığını ve ABD'li yetkililerin bölgeye konuşlandırılacağını söyledi.

  • Biden, Suriye'nin doğusunda istikrarı ve ABD personelini korumaya devam edeceklerinin altını çizerek, DEAŞ'a karşı misyonun da muhafaza edileceğini belirtti.
  • DEAŞ'ın boşluktan faydalanarak tekrar güç kazanmasına "asla izin vermeyeceklerini" vurgulayan Biden, ABD'nin bugün Suriye'de DEAŞ'a yönelik hedefli saldırı düzenlediğini aktardı.
  • ABD Başkanı, aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bağımsız ve egemen Suriye kurulması için tüm Suriyeli gruplarla irtibat kuracaklarını söyledi. 
  • Biden, sürecin Suriyeliler tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, ABD'nin destek sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

BU SÜREÇ SURİYE HALKI TARAFINDAN BELİRLENECEK

Biden, "Bu süreç Suriye halkı tarafından belirlenecek. Amerika Birleşik Devletleri, Esad ailesinin on yıldan fazla süren savaş ve nesiller boyu süren vahşetinin ardından Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olmak için insani yardım da dahil olmak üzere onlara destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapacak" diye konuştu.

MUHALİF GRUPLARIN AÇIKLAMALARINI NOT EDİYORUZ: ŞİMDİLİK DOĞRU ŞEYLER SÖYLÜYORLAR

Biden ABD'nin “uyanık kalacağı” ve isyancı grupların eylemlerini yakından izleyeceği uyarısında bulundu. 

Esad Ailesi'nin yıllardır süren "vahşetinin" sona erdiğinin ancak yine de tedbirli olmak gerektiğinin altını çizen Biden, bazı muhalif grupların "kendi terör kayıtları" olduğunu dile getirdi

Biden, söz konusu muhalif grupların liderlerinin açıklamalarını not ettiklerini belirterek, "Şimdilik doğru sözler ediyorlar ancak daha fazla sorumluluk almaya devam ettikçe bu kişilerin sadece sözlerini değil faaliyetlerini de takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tüm risk ve belirsizliğe rağmen fırsatların çok büyük olduğuna işaret eden Biden, daha güvenli bir Suriye ve Orta Doğu için bir tiranın düşmesinin ardından yeni bir tiranın göreve gelmesinin tarihi fırsatı kaçırmak anlamına geleceğini söyledi.

Biden, son günlerin tarihi nitelikte olduğunu, gelecek günlerin de Suriye'nin geleceğini belirleyeceğini kaydederek, ABD'nin duruma güçlü, akıllı ve kararlı bir şekilde yaklaşacağını ifade etti.

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6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
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Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
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Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
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