ABD ekonomisinde “enflasyon” iyimserliği

Conference Board’a göre ABD’de tüketici güven endeksi aralıkta geçen aya kıyasla 9,7 puan artarak 110,7'ye yükseldi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen Tüketici Güveninin bu dönemde 104,5 değerini alması öngörülüyordu.

Tüketici güveni, Amerikalıların iş gücü piyasası ve enflasyon konusunda daha iyimser hale gelmesiyle aralıkta 2021'in başından bu yana en büyük artışını kaydetti.

Tüketici Güven Endeksi, kasımda 101 olmuştu. Yine dün açıklanan verilere göre ülkede ikinci el konut satışları kasımda 13 yılın dibinden yükselişe geçti.

Öte yandan Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,83 ile hazirandan bu yana en düşük seviyesine indi.

MBA Başekonomisti Mike Fratantoni, enflasyondaki düşüşe dair olumlu haberlerin gelmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerin de etkisiyle bu gerilemenin yaşandığını belirtti.

ABD ekonomisindeki bir diğer olumlu sinyal de Ticaret Bakanlığından geldi. Bakanlık verilerine göre ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6 azalarak 200,3 milyar dolarla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini kaydetti.