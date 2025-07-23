ARA
DOLAR
40,46
0,13%
DOLAR
EURO
47,47
-0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4444,53
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
10596,42
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD-Japonya anlaşması dünya için ne anlama geliyor?

ABD-Japonya anlaşması dünya için ne anlama geliyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın “tarihin en büyük ticaret anlaşması” olarak tanımladığı ABD-Japonya anlaşmasının, yalnızca iki ülke için değil, Asya ve küresel ticaret dengeleri açısından da önemli sonuçlar doğurabileceği söyleniyor.

23 Temmuz 2025 | 17:29
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2025 | 17:37
ABD-Japonya anlaşması dünya için ne anlama geliyor?

Anlaşmayla birlikte Japonya, başta otomotiv sektörü olmak üzere ABD’ye ihracatını daha düşük tarifelerle yapabilecek. 

Japon otomobilleri için uygulanan yüzde 27,5’lik vergi yüzde 15’e düşürüldü. Bu durum Japon üreticilere rekabet avantajı sağlarken, ABD'li otomotiv firmalarının tepkisini çekti.

Japonya ise karşılığında ABD’ye 550 milyar dolarlık yatırım önerdi. 

Bu yatırım, ilaç ve yarı iletken gibi stratejik alanlarda tedarik zincirlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Anlaşma ayrıca Japonya’nın ABD'den daha fazla tarım ürünü ithal etmesini de içeriyor.

BBC'nin haberine göre bu gelişme yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayabilir. 

  • Güney Kore ve Tayvan gibi ülkeler, ABD ile yürüttükleri ticaret müzakerelerinde Japonya’nın elde ettiği avantajları referans alabilir. 
  • Öte yandan, Kamboçya, Laos ve Sri Lanka gibi daha küçük Asya ekonomileri için rekabet koşulları daha da zorlaşabilir.
  • İlaç ve yarı iletken gibi stratejik alanlarda tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, yeni tedarik ağlarının kurulmasını sağlayabilir. 

Anlaşma, sadece ticari değil siyasi etkiler de yaratıyor. Aynı gün Japonya ve Avrupa Birliği’nin ekonomik baskılara karşı birlikte hareket etme kararı, ABD’nin tek taraflı baskı politikalarına karşı yeni ittifakların doğabileceğine işaret ediyor.

Japonya ve AB, savunma ile ekonomik güvenlik alanlarında işbirliğini artıracak

Japonya ve Avrupa Birliği (AB) liderleri, savunma, ekonomik güvenlik ve ticaret alanlarında işbirliğinin artırılması konusunda anlaştı.

"Hint-Pasifik ve Avrupa güvenliği birbirinden ayrılamaz" diyen Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, tarafların güvenlik konusundaki ilişkilerinin şimdiye kadar olduğu gibi süreceğini, küresel konulara yaklaşım tarzlarının müzakere edileceğini söyledi.

AA'nın haberine göre AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Japonya'yı ABD ile tarife konusunda yürüttüğü başarılı görüşmeler için tebrik ederek, zirvenin "çok doğru" bir zamanda gerçekleştiğini belirtti.

AB ve Japonya gibi stratejik ortaklar için dünyanın hızla değişen bir yer olduğunu aktaran von der Leyen, "Rekabetin evde başladığını biliyoruz ve AB de üzerine düşeni yapıyor. Yeniliklere büyük yatırımlar yapıyoruz. Ancak günümüz dünyasında rekabetin Japonya gibi güvenilir ortaklarla inşa edilmesi gerekiyor." dedi.

Von der Leyen, Japonya ile ticaretin attırılmasının ilk adım olduğunu söyleyerek, ikinci adımın ekonomi güvenliğini güçlendirmek, üçüncü adımın ise inovasyon, yeşil ve dijital dönüşüm alanındaki ortak çalışmalar olduğunu ifade etti.

İlgili Haberler
Asya ülkesi 14 yıldır böylesini görmedi
Asya ülkesi 14 yıldır böylesini görmedi
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL