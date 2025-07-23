Anlaşmayla birlikte Japonya, başta otomotiv sektörü olmak üzere ABD’ye ihracatını daha düşük tarifelerle yapabilecek.

Japon otomobilleri için uygulanan yüzde 27,5’lik vergi yüzde 15’e düşürüldü. Bu durum Japon üreticilere rekabet avantajı sağlarken, ABD'li otomotiv firmalarının tepkisini çekti.

Japonya ise karşılığında ABD’ye 550 milyar dolarlık yatırım önerdi.

Bu yatırım, ilaç ve yarı iletken gibi stratejik alanlarda tedarik zincirlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Anlaşma ayrıca Japonya’nın ABD'den daha fazla tarım ürünü ithal etmesini de içeriyor.

BBC'nin haberine göre bu gelişme yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayabilir.

Güney Kore ve Tayvan gibi ülkeler, ABD ile yürüttükleri ticaret müzakerelerinde Japonya’nın elde ettiği avantajları referans alabilir.

Öte yandan, Kamboçya, Laos ve Sri Lanka gibi daha küçük Asya ekonomileri için rekabet koşulları daha da zorlaşabilir.

İlaç ve yarı iletken gibi stratejik alanlarda tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, yeni tedarik ağlarının kurulmasını sağlayabilir.

Anlaşma, sadece ticari değil siyasi etkiler de yaratıyor. Aynı gün Japonya ve Avrupa Birliği’nin ekonomik baskılara karşı birlikte hareket etme kararı, ABD’nin tek taraflı baskı politikalarına karşı yeni ittifakların doğabileceğine işaret ediyor.

Japonya ve AB, savunma ile ekonomik güvenlik alanlarında işbirliğini artıracak

Japonya ve Avrupa Birliği (AB) liderleri, savunma, ekonomik güvenlik ve ticaret alanlarında işbirliğinin artırılması konusunda anlaştı.

"Hint-Pasifik ve Avrupa güvenliği birbirinden ayrılamaz" diyen Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, tarafların güvenlik konusundaki ilişkilerinin şimdiye kadar olduğu gibi süreceğini, küresel konulara yaklaşım tarzlarının müzakere edileceğini söyledi.

AA'nın haberine göre AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Japonya'yı ABD ile tarife konusunda yürüttüğü başarılı görüşmeler için tebrik ederek, zirvenin "çok doğru" bir zamanda gerçekleştiğini belirtti.

AB ve Japonya gibi stratejik ortaklar için dünyanın hızla değişen bir yer olduğunu aktaran von der Leyen, "Rekabetin evde başladığını biliyoruz ve AB de üzerine düşeni yapıyor. Yeniliklere büyük yatırımlar yapıyoruz. Ancak günümüz dünyasında rekabetin Japonya gibi güvenilir ortaklarla inşa edilmesi gerekiyor." dedi.

Von der Leyen, Japonya ile ticaretin attırılmasının ilk adım olduğunu söyleyerek, ikinci adımın ekonomi güvenliğini güçlendirmek, üçüncü adımın ise inovasyon, yeşil ve dijital dönüşüm alanındaki ortak çalışmalar olduğunu ifade etti.