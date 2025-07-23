Asya ülkesi 14 yıldır böylesini görmedi

Çarşamba günü düzenlenen ihalede teklif-talep oranı 2,127 olarak kaydedildi. Bu oran, 2011’den bu yana 40 yıllık Japon devlet tahvilleri için en zayıf seviye oldu.

Financial Times'ın haberine göre talebin düşüklüğünde, Başbakan Shigeru Ishiba’nın görevden ayrılabileceği yönündeki haberlerin etkili oldu.

Japonya ile ABD arasında imzalanan ticaret anlaşmasının ardından yatırımcıların hisse senetlerine yönelmesi de tahvil piyasasında satış baskısını artırdı. Anlaşma sonrası özellikle Toyota ve Honda hisselerinde hızlı yükselişler yaşandı, Topix endeksi yüzde 3 değer kazandı.

Başbakan Ishiba'nın liderliğindeki Liberal Demokrat Parti’nin Pazar günü yapılan üst meclis seçimlerinde zayıf bir performans sergilemesi, siyasi belirsizliği artırdı.

Tahvil piyasasındaki dalgalanma, Japonya’da demografik yapının değişmesi ve Merkez Bankası’nın kısa vadeli faizleri artırarak para politikasını normalleştirme çabalarıyla da ilişkilendiriliyor.