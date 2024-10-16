ABD'li dev zincir 1200 şube kapatacak

Habere göre 2027 yılına kadar şu anda açık olan yaklaşık yedi Walgreens'ten biri kapılarını kapatmış olacak. Eczane zinciri Salı günü, önümüzdeki yıl yaklaşık 500 mağazanın kapılarını kapanacağını duyurdu.

Perakende analisti Neil Saunders'a CNN'e verdiği demeçte, "Walgreens, satın almalar yoluyla işini büyütmek için yıllar harcadı; ancak mağazalarının ve perakende operasyonlarının temellerini ihmal etti. Bu da birçok şubeyi, ciro kaybetme ve getiri elde etmeme konumuna itti" diyor.

ABD'DE 8500 ŞUBESİ VAR

ABD'de yaklaşık 8.500 mağazası bulunan Walgreens Boots Alliance Inc. bir süre önce ABD'de yüzlerce mağazanın kapanmasına yol açabilecek bir dönüşüm planını duyurmuştu. Şirket, yaklaşık 500 mağazayı kapatarak işe başlayacak. Şirketin CEO'su Tim Wentworth ise analistlere yaptığı açıklamada, mağazalarının çoğunluğunun (yaklaşık 6.000 mağaza) karlı olduğunu ve şirkete üzerine inşa edebileceği bir temel sağladığını söylüyor.

