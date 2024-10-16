ARA
DOLAR
34,21
-0,02%
DOLAR
EURO
37,32
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
2948,08
0,64%
GRAM ALTIN
BIST 100
8835,66
-0,28%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'li dev zincir 1200 şube kapatacak

CNN'nin haberine göre ABD'li Walgreens, eczane zincirinin çevrimiçi rakipleri ve reçeteli ilaç ödemelerindeki düşüşle başa çıkmakta zorlanması nedeniyle 2027 yılına kadar 1.200 mağazasını kapatacak.

16 Ekim 2024 | 14:47
Son Güncellenme: 16 Ekim 2024 | 14:49
ABD'li dev zincir 1200 şube kapatacak

Habere göre 2027 yılına kadar şu anda açık olan yaklaşık yedi Walgreens'ten biri kapılarını kapatmış olacak. Eczane zinciri Salı günü, önümüzdeki yıl yaklaşık 500 mağazanın kapılarını kapanacağını duyurdu.

Perakende analisti Neil Saunders'a CNN'e verdiği demeçte, "Walgreens, satın almalar yoluyla işini büyütmek için yıllar harcadı; ancak mağazalarının ve perakende operasyonlarının temellerini ihmal etti. Bu da birçok şubeyi, ciro kaybetme ve getiri elde etmeme konumuna itti" diyor.

ABD'DE 8500 ŞUBESİ VAR

ABD'de yaklaşık 8.500 mağazası bulunan Walgreens Boots Alliance Inc. bir süre önce ABD'de yüzlerce mağazanın kapanmasına yol açabilecek bir dönüşüm planını duyurmuştu. Şirket, yaklaşık 500 mağazayı kapatarak işe başlayacak. Şirketin CEO'su Tim Wentworth ise analistlere yaptığı açıklamada, mağazalarının çoğunluğunun (yaklaşık 6.000 mağaza) karlı olduğunu ve şirkete üzerine inşa edebileceği bir temel sağladığını söylüyor.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2948,08 0,64%
  • ALTIN ONS 2680,52 0,66%
  • BIST 100 8835,66 -0,28%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,241 0,001%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37763 0,01234%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,0928%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2083 -0,0227%
  • EURO/DOLAR 1,0898 0,0523%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3153 0,0331%
  • STERLIN/DOLAR 1,30336 -0,30215%
Borsa Haberleri
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL