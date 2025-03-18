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ABD'li ünlü mağaza zinciri iflas ediyor

ABD'li moda perakendecisi Forever 21 ikinci kez iflas başvurusunda bulundu.

18 Mart 2025 | 05:08
ABD'li ünlü mağaza zinciri iflas ediyor

Hızlı moda devi Forever 21, ABD'de sektöde artan rekabet ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle altı yıl içinde ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. Şirket, ABD'deki mağazalarını ve web sitesini şu an için açık tutacağını, ancak "düzenli bir tasfiye" sürecine gireceğini açıkladı. Yabancı hızlı moda devleri ve ekonomik zorluklar nedeniyle sürdürülebilir bir yol bulamadığını belirten şirket, mağazalarında tasfiye satışları yapacak ve varlıklarının bir kısmı veya tamamı için alıcı arayacak. Forever 21, 2019'da da iflas başvurusunda bulunmuş ve 200 mağazasını kapatmıştı. Şirket, e-ticaret devlerine ayak uyduramaması ve değişen tüketici trendlerine uyum sağlayamaması nedeniyle zor durumda kaldı. Perakendecinin geleceği belirsizliğini korurken, lisans anlaşmaları yoluyla markanın yaşamaya devam edebileceği belirtiliyor.

CNN'in haberine göre şirketin mali işler müdürü Brad Sell,  "Yabancı hızlı moda şirketlerinin rekabeti, artan maliyetler, temel müşterilerimizi etkileyen ekonomik zorluklar ve değişen tüketici eğilimleri göz önüne alındığında sürdürülebilir bir yol bulamadık" diyor.

Forever 21, pandemi sırasında çevrimiçi alışverişin patlama yapmasıyla birlikte Shein ve Temu gibi Çin e-ticaret devleriyle rekabet edememişti.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Arzum bedelli kararını duyurdu
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
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