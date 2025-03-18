Hızlı moda devi Forever 21, ABD'de sektöde artan rekabet ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle altı yıl içinde ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. Şirket, ABD'deki mağazalarını ve web sitesini şu an için açık tutacağını, ancak "düzenli bir tasfiye" sürecine gireceğini açıkladı. Yabancı hızlı moda devleri ve ekonomik zorluklar nedeniyle sürdürülebilir bir yol bulamadığını belirten şirket, mağazalarında tasfiye satışları yapacak ve varlıklarının bir kısmı veya tamamı için alıcı arayacak. Forever 21, 2019'da da iflas başvurusunda bulunmuş ve 200 mağazasını kapatmıştı. Şirket, e-ticaret devlerine ayak uyduramaması ve değişen tüketici trendlerine uyum sağlayamaması nedeniyle zor durumda kaldı. Perakendecinin geleceği belirsizliğini korurken, lisans anlaşmaları yoluyla markanın yaşamaya devam edebileceği belirtiliyor.

CNN'in haberine göre şirketin mali işler müdürü Brad Sell, "Yabancı hızlı moda şirketlerinin rekabeti, artan maliyetler, temel müşterilerimizi etkileyen ekonomik zorluklar ve değişen tüketici eğilimleri göz önüne alındığında sürdürülebilir bir yol bulamadık" diyor.

Forever 21, pandemi sırasında çevrimiçi alışverişin patlama yapmasıyla birlikte Shein ve Temu gibi Çin e-ticaret devleriyle rekabet edememişti.