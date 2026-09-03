8 ayda 11 milyondan fazla yabancı turist geldi: Zirvedeki ülke değişmedi

Antalya'ya 2026'nın ocak-ağustos döneminde 11 milyon 23 bin 586 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde 11 milyon 702 bin olan yabancı ziyaretçi sayısı, bu yıl 679 bin kişi azalarak yüzde 5,8 geriledi.
Ağustos ayında da düşüş sürerken, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalışla 2 milyon 664 bin 364 olarak kaydedildi.
1 Rus turistler ilk sırada yer aldı
Milliyetlere göre dağılımda Rus turistler Antalya'nın en önemli kaynak pazarı olmayı sürdürdü. Rusya Federasyonu'ndan 8 aylık dönemde 2 milyon 667 bin turist gelirken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı.
Rus turistlerin toplam turist sayısı içerisindeki payı yüzde 25,9 oldu. Ağustos ayında da Rus turistler ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artış gösteren Rus turist sayısı 688 bin 89'a ulaştı. Böylece ağustos ayında geçen yıla göre yaklaşık 52 bin daha fazla Rus turist Antalya'yı ziyaret etti.
2 Almanya ikinci sırada
Antalya'nın uzun yıllardır en önemli turizm pazarlarından biri olan Almanya, 8 aylık dönemde ikinci sıradaki yerini korudu. Almanya'dan Antalya'ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 düşüşle 2 milyon 83 bin oldu.
Alman turistlerin toplam içerisindeki payı yüzde 20 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında ise Almanya'dan 468 bin 245 turist geldi. Alman turist sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 düşüş yaşandı.
3 İngiltere üçüncü, Polonya dördüncü sırada yer aldı
İngiltere, 8 aylık dönemde Antalya'ya en fazla turist gönderen üçüncü ülke oldu. İngiliz turist sayısı yüzde 12'ye yakın düşüşe rağmen 985 bini aştı. İngilizlerin toplam turist sayısı içerisindeki payı yüzde 9,5 oldu.
Son yıllarda Antalya turizminin yükselen pazarlarından Polonya'dan ise 8 aylık dönemde 855 bin turist geldi. Polonyalı turist sayısında geçen yıla göre yüzde 6 düşüş yaşanırken, Polonya'nın toplam içerisindeki payı yüzde 8'in üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayında ise Polonya'dan yaklaşık yüzde 1'lik artışla 223 bin 918 turist Antalya'ya geldi.
4 Gurbetçiler Antalya turizminde önemli bir paya sahip
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da Antalya turizminde önemli bir paya sahip oldu. 8 aylık dönemde yaklaşık yüzde 1 düşüşle 735 bin gurbetçi Antalya'yı tercih etti.
Gurbetçilerin toplam turist sayısı içerisindeki payı yüzde 7'ye yaklaştı. Ağustos ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artışla 139 bin 176 gurbetçi Antalya'ya geldi.
5 Ukrayna'dan gelen turist sayısında artış
Antalya'nın önemli kaynak pazarlarından Ukrayna'da ise turist sayısında yeniden yükseliş görüldü. Savaş öncesinde Antalya'ya yıllık 1 milyonun üzerinde turist gönderen Ukrayna'dan, bu yılın 8 aylık döneminde yüzde 4,4 artışla 309 bin turist geldi.
Ukrayna ve Macaristan, Antalya'ya en fazla turist gönderen ilk 20 ülke içerisinde turist sayısında artış yaşanan iki ülke oldu.
6 Düşüşte bölgedeki savaşlar da etkili oldu
Antalya turizminde yaşanan genel düşüşte bölgedeki savaşların da etkili olduğu değerlendiriliyor. Özellikle İran-ABD savaşı turizm hareketliliğini olumsuz etkilerken, Rusya-Ukrayna savaşının başta Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri olmak üzere Antalya'nın önemli kaynak pazarlarındaki turizm hareketliliğine etkisinin devam ettiği belirtildi.
Antalya'ya gelen her 4 turistten yaklaşık 1'ini Rus turistler oluştururken, Rusya ve Almanya'dan gelen turistlerin toplam içerisindeki payı yüzde 43'e ulaştı.