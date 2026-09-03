8 ayda 11 milyondan fazla yabancı turist geldi: Zirvedeki ülke değişmedi

Antalya'ya 2026'nın ocak-ağustos döneminde 11 milyon 23 bin 586 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde 11 milyon 702 bin olan yabancı ziyaretçi sayısı, bu yıl 679 bin kişi azalarak yüzde 5,8 geriledi.

Ağustos ayında da düşüş sürerken, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalışla 2 milyon 664 bin 364 olarak kaydedildi.