Denizcilik dünyası Bosphorus Boat Show’da bir araya geliyor

Denizcilik sektörünün önemli buluşmalarından “Bosphorus Boat Show” Deniz Fuarı, 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Ataköy Marina’da kapılarını açacak. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından deniz tutkunlarını İstanbul’da bir araya getirecek fuarda 120 firma, 200 tekne ve 500’den fazla marka yer alacak.

Dokuz gün boyunca sürecek fuarda mega yatlar, motor yatlar, triplex yatlar, yelkenli tekneler, katamaranlar, spor botları ve sürat teknelerinin yanı sıra tekne ekipman ve aksesuarları, deniz motosikletleri ve deniz oyuncakları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sektörün önde gelen leasing ve sigorta şirketleri ile denizcilik ekipmanları, teknolojileri ve hizmetleri sunan firmalar da fuarda yer alacak. Fuarın en büyük teknesi 30 metre uzunluğunda olurken, sergilenecek en küçük tekne ise 5 metre olacak. 16 bin metrekarelik açık alanda gerçekleşecek Türkiye’nin en büyük deniz fuarında yer alacak dikkat çekici deniz araçlarından biri de köpekbalığı formunda tasarlanan ve denizin 4 metre altına inebilen özel deniz aracı olacak.

Denizciliği tüm yönleriyle bir araya getireceğiz

Bosphorus Boat Show’un yalnızca teknelerin sergilendiği bir fuar değil, denizcilik kültürünün farklı unsurlarını bir araya getiren kapsamlı bir buluşma olacağını belirten YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “17-25 Ekim tarihleri arasında Ataköy Marina’da sektörümüzü ve deniz tutkunlarını güçlü bir organizasyonda buluşturmaya hazırlanıyoruz. Ziyaretçilerimiz farklı segmentlerdeki tekneleri deniz üzerinde yakından inceleyebilecek, yeni modelleri, ekipmanları ve teknolojileri bir arada görebilecek. Amacımız, sektör profesyonelleri için verimli bir ticaret ortamı oluştururken, denizle ilgilenen ziyaretçilerimize de dokuz gün boyunca yaşayabilecekleri güçlü bir fuar deneyimi sunmak.” dedi. İstanbul’un ve Ataköy Marina’nın konumunun fuara önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Bekiroğlu, “Denizcilik sektörünün doğal ortamı deniz. Bu nedenle ziyaretçilerimizin tekneleri deniz üzerinde görmelerini, deneyebilmelerini ve fuar atmosferini marinada yaşamasını önemsiyoruz. Ülkemizin en büyük ve prestijli marinaların üst sıralarında yer alan Ataköy Marina’ya ulaşım olanakları da bu buluşmayı destekliyor. Bunun yanında ziyaretçilerimizin fuara deniz yoluyla ulaşabilmeleri için TURYOL ile iş birliği yaptık. Hafta sonlarında, bileti bulunan ziyaretçiler Kadıköy TURYOL İskelesi’nden Ataköy Marina’ya ücretsiz seferlerle ulaşabilecek. Böylece fuar deneyiminin daha marinaya ulaşmadan, denizde başlamasını istiyoruz.” diye konuştu.

Denizin üzerinde gösteri ve deneyim

Bosphorus Boat Show, bu yıl ziyaretçilerine sergilenen teknelerin yanı sıra farklı deniz sporlarını ve teknolojilerini deneyimleme imkânı da sunacak. Fuar süresince iki hafta sonunda toplam dört gün flyboard gösterileri gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ilk uluslararası flyboard eğitmeni, Avrupa şampiyonu ve dünya derecelerine sahip milli flyboard ve jetski sporcusu Ali Komşusu, Ataköy Marina’da deniz üzerinde performans sergileyecek.

Hafta içi gerçekleştirilecek Fliteboard e-foil, yani elektrikli sörf gösterileri de ziyaretçilerle buluşacak. Dokuz gün boyunca ziyaretçiler jetcar deneyimine katılabilecek. Yelken sporuna ilgi duyanlar için ise, yelken eğitimine yönelik özel workshoplar düzenlenecek. Denizde güvenlik ve arama kurtarma faaliyetleri de fuarın programında yer alacak. DAKSAR, Ataköy Marina’da canlı arama kurtarma eğitim tatbikatı gerçekleştirerek denizde yürütülen operasyonları ziyaretçiler ile paylaşacak.

Deniz sohbetleri ve ziyaretçi etkinlikleri

Fuarın boyunca denizcilik dünyasını farklı yönleriyle ele alan buluşmalar da gerçekleştirilecek. “Deniz Sohbetleri” kapsamında influencerlar takipçileriyle fuar alanında bir araya gelecek. Ziyaretçiler için “Slow Motion 360” ve “photobox” gibi özel fotoğraf alanları kurulurken, “Dijital Eşle Kazan” oyunuyla fuardaki yiyecek-içecek noktalarında kullanılabilecek indirimler sunulacak. Fuar alanındaki sokak lezzetleri karavanlarında ise; pizza, hamburger, sosis, kahve ve tatlı gibi farklı seçenekler ziyaretçilere sunulacak. Sivil toplum kuruluşları ve denizcilik okullarının da yer alacağı Bosphorus Boat Show, sektör profesyonellerinden denizcilik eğitimi almak isteyen gençlere, tekne sahibi olmak isteyenlerden deniz sporlarına ilgi duyan ziyaretçilere kadar geniş bir kitleyi aynı çatı altında buluşturacak.

