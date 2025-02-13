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ABD’nin bütçe açığı 6 katına çıktı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık 6 katına çıkarak 129 milyar dolara yükseldi. Ülkede 2025 mali yılının dördüncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı 840 milyar dolara ulaştı.

13 Şubat 2025 | 09:35
ABD’nin bütçe açığı 6 katına çıktı

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının dördüncü ayında federal hükümetin bütçe açığı 129 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl ocakta 22 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 88,1 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ocakta yaklaşık yüzde 8 artarak 513 milyar dolara, harcamaları ise yaklaşık yüzde 29 artışla 642 milyar dolara yükseldi.

4 AYLIK BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 58'LİK ARTIŞ

Ülkede 2025 mali yılının dördüncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 58 artarak 840 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu açık, önceki yılın aynı döneminde 532 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 4 ayında gelirler önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 artarak 1,6 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 15 artışla 2,4 trilyon dolara ulaştı. AA

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GERİ
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