ABD'nin California eyaleti yoğun yağış altında: Araçlar güçlükle ilerliyor
ABD’nin California eyaletindeki San Francisco Körfez Bölgesi’nde etkili olan atmosferik nehir kaynaklı şiddetli yağış, Highway 101’de ulaşımı olumsuz etkilerken sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.
