ABD'nin California eyaleti yoğun yağış altında: Araçlar güçlükle ilerliyor

ABD’nin California eyaletindeki San Francisco Körfez Bölgesi’nde etkili olan atmosferik nehir kaynaklı şiddetli yağış, Highway 101’de ulaşımı olumsuz etkilerken sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.


ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco Körfez Bölgesi’ni etkisi altına alan atmosferik nehir kaynaklı yoğun yağış altında araçlar Highway 101’de güçlükle ilerliyor.

