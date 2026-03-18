FED kararları öncesi altın fiyatlarında son durum: Çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları, 18 Mart 2026 Çarşamba günü küresel piyasalardan gelen sinyallerle dalgalı bir görünüm sergiliyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz adımlarına ilişkin beklentiler ons altının yönünü şekillendirirken, bu gelişmeler yurt içinde gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansımaya devam ediyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek ve yarım altın fiyatları ise günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, bugün çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Mart 2026 güncel altın fiyatları…

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 7.107,7 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.913 TL

Yarım altın satış fiyatı: 23.827 TL

Tam altın satış fiyatı: 47.285,97 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.436 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.999,4 dolar

