Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTV'de katıldığı programda Orta Doğu'daki yaşanan gerilim nedeniyle enerji fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi.

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin Nisan ayında yeni bir değerlendirme yapılacaklarını kaydetti.

"Doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız"

Bakan Bayraktar, Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alındığını belirterek, Hürmüz'le bağımlılığının olmadığına şöyle dikkat çekti:

"Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız"

"Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık"

Türkiye'nin 10'dan fazla ülkeden doğal gaz aldığını da ifade eden Bakan Bayraktar, "10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık ve önümüzdeki süreçlerde de daha da artırarak çalışmalarımızı devam edeceğiz.” açıklamasında da bulundu.

"Bizi de etkileyecek durumlar var"

Savaşın ve arz krizinde Türkiye'yi de etkileyebilecek durumlar olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu süreç inşallah kısa sürer ve ondan sonra petrol piyasaları normal dengesine kavuşur. OVP'de olduğu gibi, dünyadaki siyasi gelişmelere baktığımızda, petrolün makul seviyelerde gideceği beklentisi vardı. Savaş var, arz krizi var. Bunla ilgili bizi de etkileyecek durumlar var.

Spot piyasada gaz fiyatları hemen yansıdı ve artmaya başladı. Ümit ediyorum, kısa sürede sona erer. Biz ham petrolü konuşuyoruz ama ürünü konuşmak lazım. Benzinde risk az ama dizel tarafında marj çok artıyor. Talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Bugün bu iş bitse piyasa normalleşir mi, hemen normalleşeceğini söylemek zor olabilir.

Normalleşme bir, iki ay sürebilir. Körfez'de depolama tanklarının dolduğunu görüyoruz."

Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin de, "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin 1 Nisan'da değerlendirme yapılacak. Doğalgaz da destek programına ilişkin değerlendirmeyi Nisan ayında yapabiliriz." ifadelerini kullandı.