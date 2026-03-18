Bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026: Emekli Sandığı (4C) maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye ödemeleri başladı. SSK emeklilerine yapılan ödemelerin ardından gözler Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4c) emeklilerine çevrildi. Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatacak? Bağ-Kur emeklileri ödemelerini hangi tarihte alacak? İşte 2026 bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
1 Emekli Sandığı (4c) bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki emeklilere bayram ikramiyesi ile maaş ödemeleri 19 Mart 2026 tarihinde yapılacak.
2 Bağ-Kur emeklileri maaş ve bayram ikramiyelerini ne zaman alacak?
Bağ-Kur (4B) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerden, tahsis numarasının sonu 25 ve 26 olanlara mart ayı ödemeleri 17 Mart 2026’da yapıldı.
Tahsis numarasının sonu 27 ve 28 olanlara ise ödemeler 18 Mart 2026 tarihinde (bugün) gerçekleştirilecek.
3 SSK emeklileri ödemelerini ne zaman aldı?
SSK (4A) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilere mart dönemi maaşları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri, tahsis numarasının sonuna göre yatırıldı.
Buna göre tahsis numarası 17, 18, 19 ve 20 olanlara 14 Mart 2026’da, 21, 22 ve 23 olanlara 15 Mart 2026’da, 24, 25 ve 26 olanlara ise 16 Mart 2026’da ödeme yapıldı.