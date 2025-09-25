GSB yurt yönetim personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sözlü mülakat tarihleri belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından KYK yurtlarında istihdam edilmek üzere açılan 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvuru süreci tamamlandı. Belirlenen tarihlerde başvurularını yapan adaylar, şimdi mülakata girmeye hak kazanacakları listenin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.
2025 GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gerçekleştirilen yurt yönetim personeli alımı sonuçları, adayların erişimine açıldı. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, sonuçlarını 24 Eylül itibarıyla öğrenmeye başladı.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA
Başvuruların tamamlanmasının ardından merakla beklenen sonuçlar, belirtilen internet sitesindeki aday işlemleri portalında duyuruldu. Adaylar, başvuru sonuçlarını sadece https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilir.
2025 GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gerçekleştirilen 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı sürecinde, başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra sözlü sınavlara geldi. Adaylar için mülakat takvimi ve önemli detaylar duyuruldu.
Sözlü sınavlar, 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava girecekleri gün ve saati isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde yer alan "Sınavlarım/Mülakatlarım" bölümünden öğrenebilirler. Mülakata katılacak adayların yanlarında mutlaka nüfus cüzdanı veya geçerli bir pasaport bulundurmaları gerekiyor.
Mücbir bir sebep dolayısıyla sınava katılamayacak olan adayların, durumlarını belgeleyen evraklar ile birlikte ad-soyad ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı dilekçelerini, kendilerine verilen sınav tarihine kadar personel.sinavlar@gsb.gov.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.
GSB Sözlü Sınavı Rehberi: Değerlendirme Kriterleri ve Kurallar Nelerdir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurt yönetim personeli alımı kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sınavın şekli, yeri, tarihi ve değerlendirme kriterleri belli oldu. Adayların sınav sürecinde dikkat etmesi gereken tüm detaylar aşağıda yer almaktadır.
Sınavın Şekli, Yeri ve Değerlendirme Kriterleri
Sınav, sözlü olarak Ankara’da gerçekleştirilecektir. Komisyon üyeleri, adayları toplam 100 puan üzerinden aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:
- Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlık mevzuatı vb.): 50 puan
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: 10 puan
- Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: 10 puan
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: 10 puan
- Genel kültürü ve genel yeteneği: 10 puan
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: 10 puan
- Adayların sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav tarihlerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilirler. Sınava gelirken yanınızda kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurmanız zorunludur. Kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır
İlan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve kendilerine ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak doğum, hastalık veya askerlik gibi mücbir sebeplerle sınava katılamayacak olan adayların, durumlarını belgeleyerek sınav tarihinde değişiklik yapılması için başvuruda bulunmaları mümkündür.