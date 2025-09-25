GSB yurt yönetim personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sözlü mülakat tarihleri belli oldu

2025 GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gerçekleştirilen 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı sürecinde, başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra sözlü sınavlara geldi. Adaylar için mülakat takvimi ve önemli detaylar duyuruldu.

Sözlü sınavlar, 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava girecekleri gün ve saati isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde yer alan "Sınavlarım/Mülakatlarım" bölümünden öğrenebilirler. Mülakata katılacak adayların yanlarında mutlaka nüfus cüzdanı veya geçerli bir pasaport bulundurmaları gerekiyor.

Mücbir bir sebep dolayısıyla sınava katılamayacak olan adayların, durumlarını belgeleyen evraklar ile birlikte ad-soyad ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı dilekçelerini, kendilerine verilen sınav tarihine kadar personel.sinavlar@gsb.gov.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.



