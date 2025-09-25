Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu. Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi.

Liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Trump'la) Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım." ifadesinde bulundu.

"(Trump ile) Birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum." dedi. AA

Devam edecek