ARA
DOLAR
41,48
0,06%
DOLAR
EURO
48,57
-0,17%
EURO
GRAM ALTIN
4990,76
0,23%
GRAM ALTIN
BIST 100
11377,55
0,09%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Erdoğan - Trump Beyaz Saray’da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.


Son Güncellenme:
Erdoğan - Trump Beyaz Saray’da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu. Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi.

Liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Trump'la) Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım." ifadesinde bulundu. 

"(Trump ile) Birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum." dedi. AA

Devam edecek

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL