YKS ek tercih ne zaman sona erecek? 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ

ÖSYM aracılığıyla yapılan tercih işlemlerinin geçerli sayılması için adayların belirlenen tercih ücretini zamanında yatırması gerekiyor. İşte tercih ücretinin miktarı ve ödeme yapılabilecek bankalar ile yöntemleri:

Tercih işlemleri için belirlenen ücret 130,00 TL'dir.

Ödeme Yöntemleri ve Bankalar

Adaylar, tercih ücretini aşağıdaki yöntemleri kullanarak ödeyebilirler:

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi: En kolay ve hızlı yöntemlerden biri olan bu sistemde ödeme, https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yapılabilir.

Bankalar: Aşağıdaki bankaların şubeleri, ATM'leri, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla da ödeme yapılabilir:

Akbank: Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı.

Albaraka Türk Katılım Bankası: Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı.

QNB Finansbank: Tüm şubeler, ATM ve mobil bankacılık.

Kuveyt Türk Katılım Bankası: Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı.

Halkbank: ATM, internet bankacılığı ve şubeler.

ING Bank: Tüm şubeler ve internet bankacılığı.

İş Bankası: Tüm şubeler, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı.

Vakıf Katılım Bankası: Tüm şubeler ve ATM.

Ziraat Bankası: Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ödeme kabul edilmez).

Not: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) başvuran adaylar, yukarıda adı geçen bankaların bazı şubeleri üzerinden ödeme yapamazlar. Bu adayların ödeme için diğer yöntemleri kullanmaları tavsiye edilir.