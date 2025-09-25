YKS ek tercih ne zaman sona erecek? 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, yükseköğretim programlarına 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ek yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmen başlatıldı.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?
Üniversite hayali kuran öğrenciler için 2025-YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı. Adaylar, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihlerini yaparak son şanslarını değerlendirebilecek.Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00'te başladı ve 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların son başvuru saatine kadar işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.
YKS TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile bireysel olarak aşağıdaki platformlar üzerinden yapabilirler:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS): https://ais.osym.gov.tr
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
Tercihlerin geçerli sayılması için, belirlenen süre içerisinde belirtilen platformlardan birinde onaylanması gerekmektedir.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ
ÖSYM aracılığıyla yapılan tercih işlemlerinin geçerli sayılması için adayların belirlenen tercih ücretini zamanında yatırması gerekiyor. İşte tercih ücretinin miktarı ve ödeme yapılabilecek bankalar ile yöntemleri:
Tercih işlemleri için belirlenen ücret 130,00 TL'dir.
Ödeme Yöntemleri ve Bankalar
Adaylar, tercih ücretini aşağıdaki yöntemleri kullanarak ödeyebilirler:
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi: En kolay ve hızlı yöntemlerden biri olan bu sistemde ödeme, https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yapılabilir.
Bankalar: Aşağıdaki bankaların şubeleri, ATM'leri, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla da ödeme yapılabilir:
Akbank: Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı.
Albaraka Türk Katılım Bankası: Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı.
QNB Finansbank: Tüm şubeler, ATM ve mobil bankacılık.
Kuveyt Türk Katılım Bankası: Tüm şubeler, ATM ve internet bankacılığı.
Halkbank: ATM, internet bankacılığı ve şubeler.
ING Bank: Tüm şubeler ve internet bankacılığı.
İş Bankası: Tüm şubeler, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı.
Vakıf Katılım Bankası: Tüm şubeler ve ATM.
Ziraat Bankası: Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ödeme kabul edilmez).
Not: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) başvuran adaylar, yukarıda adı geçen bankaların bazı şubeleri üzerinden ödeme yapamazlar. Bu adayların ödeme için diğer yöntemleri kullanmaları tavsiye edilir.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercih sürecinin sonuna yaklaşılırken, öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sonuç tarihine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı.
Adayların, ek tercih işlemlerini 30 Eylül'e kadar tamamlaması gerekiyor. Tercih ücretlerinin yatırılması için ise son tarih 1 Ekim olarak belirlendi.
Tercihlerin ve ödemelerin tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirme işlemleri göz önüne alındığında, YKS ek yerleştirme sonuçlarının en geç 13 Ekim'e kadar açıklanması bekleniyor. Adayların, gelişmeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip etmesi önemlidir.