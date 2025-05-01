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ABD-Ukrayna: Anlaşma imzalandı

ABD ile Ukrayna arasında "ekonomik ortaklık" anlaşması imzalandı. ABD Hazine Bakanlığı, ABD ile Ukrayna arasında "ekonomik ortaklık" anlaşması imzalandığını duyururken, anlaşmanın bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacağı belirtildi.

01 Mayıs 2025 | 03:52
Son Güncellenme: 01 Mayıs 2025 | 03:53
ABD-Ukrayna: Anlaşma imzalandı

ABD Hazine Bakanlığından bugün imzalanan "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasına yönelik anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya'nın geniş çaplı işgalinden bu yana ABD halkının Ukrayna'nın savunmasına sağladığı önemli mali ve maddi desteğe değinilen açıklamada, "Bu ekonomik ortaklık iki ülkeyi, ortak varlıklarımızın, yeteneklerimizin ve kabiliyetlerimizin Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmasını sağlamak üzere birlikte çalışmak ve yatırım yapmak üzere konumlandırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde Hazine Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu'nun (DFC), program yönetimini tamamlamak ve bu önemli ortaklığı ilerletmek için Ukrayna ile çalışacağı aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da konuya ilişkin değerlendirmesinde, Trump'ın Rusya-Ukrayna arasında kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabalarına işaret etti. Bessent, "Bu anlaşma Rusya'ya, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna'yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

Bessent, Trump'ın ABD ile Ukrayna vatandaşları arasındaki bu ortaklığı, her iki tarafın da Ukrayna'da kalıcı barış ve refaha olan bağlılığını göstermek için tasarladığını belirterek, Rusya'nın savaşını finanse eden ya da buna tedarik sağlayan hiçbir devlet ya da kişinin Ukrayna'nın yeniden inşasından faydalanmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Söz konusu anlaşmanın, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacağı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Bessent, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, iki ülke arasındaki anlaşmanın gün içinde imzalanmasını beklediğini dile getirmişti.

'UKRAYNA MÜLKİYETİNDE KALIR'

CNN'nin haberine göre Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko, Ukrayna hükümeti adına anlaşmayı imzalamak üzere Washington'daydı. Sosyal medyadan anlaşmanın maddeleri arasında "tam mülkiyet ve kontrolün Ukrayna’da kalmasının yer aldığını" belirtti: Topraklarımızdaki ve karasularımızdaki tüm kaynaklar Ukrayna’ya aittir. Ne çıkarılacağına ve nerede çıkarılacağına Ukrayna devleti karar verir. Yer altı kaynakları Ukrayna mülkiyetinde kalır — bu anlaşmada açıkça belirtilmiştir.”

Mineral zenginlikleri

CNN haberinde "Kiev’in müttefikleri uzun zamandır ülkenin mineral zenginliklerine ilgi duyuyor. Ukrayna, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından kritik olarak sınıflandırılan 50 maddenin 22’sine ev sahipliği yapıyor" diyor.

Bu maddeler arasında, elektronik, temiz enerji teknolojileri ve bazı silah sistemlerinin üretimi için hayati öneme sahip nadir toprak elementleri ve diğer malzemeler bulunuyor.

Makaleye göre nadir toprak elementleri ve diğer stratejik öneme sahip materyallerin küresel üretimi uzun süredir Çin’in hakimiyetinde. Bu durum, Batılı ülkeleri alternatif kaynaklar bulmak için harekete geçirmiş durumda ve Ukrayna da bu alternatiflerden biri olarak görülüyor.
 

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