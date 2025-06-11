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ABD Çin ticaret görüşmeleri: 'Bir çerçeveye ulaştık'

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Çin ile Cenevre'de varılan ticaret mutabakatının uygulanmasına yönelik bir "çerçeveye" ulaştıklarını bildirdi.

11 Haziran 2025 | 09:36
Son Güncellenme: 11 Haziran 2025 | 09:39
ABD Çin ticaret görüşmeleri: 'Bir çerçeveye ulaştık'

Lutnick, Çinli yetkililerle Londra'da iki gün süren ticaret görüşmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cenevre'de varılan mutabakatın uygulanması için bir "çerçeveye" ulaştıklarını belirten Lutnick, "Dünyanın en büyük iki ekonomisi bir çerçeve için el sıkıştı. Başkan Trump'ın onayıyla bu çerçeveyi uygulamaya başlayacağız ve Çinliler Başkan Şi'nin onayını alacak." dedi.

ABD'li ve Çinli yetkililerin Londra'daki görüşmesi pazartesi günü başlamıştı.

Müzakerelerde, Çin'i temsilen Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD tarafından ise Ticaret Bakanı Lutnick'in yanı sıra Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer yer aldı.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET GERİLİMİ

İki ülke arasındaki karşılıklı tarife restleşmesinin ardından ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, geçen ay tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Ancak Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamıştı. Çin Devlet Başkanı Şi ile bunu konuşacağını belirten Trump, sorunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti.

Washington yönetimi, Pekin'in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını ileri sürmüş, buna karşılık olarak yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirmiş, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurmuş ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı veya kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5 Haziran'da iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüşmüştü. Görüşmede tarafların, iki ülkeden heyetlerin Cenevre'de varılan mutabakatın uygulanması için çalışmayı sürdürmesi konusunda anlaştığı bildirilmişti.

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