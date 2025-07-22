CNN'in haberine göre bu ücret, Trump yönetiminin hazırladığı ve kısa süre önce yürürlüğe giren iç politika yasası kapsamında getirildi.

Yeni düzenleme, turistik ve iş amaçlı seyahat edenler, uluslararası öğrenciler ve diğer geçici ziyaretçiler dahil olmak üzere, ABD’ye girişte vize almak zorunda olan tüm yabancıları kapsayacak.

2024 mali yılı verilerine göre ABD, yaklaşık 11 milyon göçmen olmayan vize verdi.

Vize Muafiyet Programı kapsamında yer alan ve aralarında Avustralya ile birçok Avrupa ülkesinin bulunduğu ülkelerden gelen turist ve iş insanları ise 90 günü aşmayan ziyaretlerde bu uygulamadan muaf tutulacak.

Geri ödeme yapılabilecek, ancak koşulları belirsiz

Yeni ücret, vize düzenleme aşamasında ödenecek ve hiçbir istisna ya da muafiyet uygulanmayacak. Ancak, ABD’de vize koşullarına uygun şekilde kalan ve ülkeyi zamanında terk eden ziyaretçilere, bu ücretin geri ödenebileceği belirtildi.

Geri ödeme sürecine ilişkin detaylar ise henüz netlik kazanmadı.