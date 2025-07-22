ARA
DOLAR
40,42
0,09%
DOLAR
EURO
47,37
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
4448,98
0,87%
GRAM ALTIN
BIST 100
10633,05
0,16%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD’ye gidenlere yeni maliyet: Vizeye ek 'depozito'

ABD’ye gidenlere yeni maliyet: Vizeye ek 'depozito'

ABD’ye göçmen olmayan vizeyle seyahat edecek yabancı ziyaretçiler, 2025 mali yılından itibaren en az 250 dolarlık yeni bir “vize güvenilirlik ücreti” (visa integrity fee) ödeyecek.

22 Temmuz 2025 | 15:13
Son Güncellenme: 22 Temmuz 2025 | 16:13
ABD’ye gidenlere yeni maliyet: Vizeye ek 'depozito'

CNN'in haberine göre bu ücret, Trump yönetiminin hazırladığı ve kısa süre önce yürürlüğe giren iç politika yasası kapsamında getirildi.

Yeni düzenleme, turistik ve iş amaçlı seyahat edenler, uluslararası öğrenciler ve diğer geçici ziyaretçiler dahil olmak üzere, ABD’ye girişte vize almak zorunda olan tüm yabancıları kapsayacak. 

2024 mali yılı verilerine göre ABD, yaklaşık 11 milyon göçmen olmayan vize verdi.

Vize Muafiyet Programı kapsamında yer alan ve aralarında Avustralya ile birçok Avrupa ülkesinin bulunduğu ülkelerden gelen turist ve iş insanları ise 90 günü aşmayan ziyaretlerde bu uygulamadan muaf tutulacak.

Geri ödeme yapılabilecek, ancak koşulları belirsiz

Yeni ücret, vize düzenleme aşamasında ödenecek ve hiçbir istisna ya da muafiyet uygulanmayacak. Ancak, ABD’de vize koşullarına uygun şekilde kalan ve ülkeyi zamanında terk eden ziyaretçilere, bu ücretin geri ödenebileceği belirtildi.

 Geri ödeme sürecine ilişkin detaylar ise henüz netlik kazanmadı.


Etiketler
video-haber
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL

Paylaş

Video Linki:
Embed Kod: