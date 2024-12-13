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Ülkeyi sarsan CEO cinayeti: Şirket yöneticileri endişeli

ABD'nin önde gelen sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi, ülkedeki büyük firmaların yöneticileri arasında endişe yarattı.

13 Aralık 2024 | 13:34
Ülkeyi sarsan CEO cinayeti: Şirket yöneticileri endişeli

CNN'in aktardığına göre polis, iş dünyası liderlerine yönelik tehditlerin arttığı uyarısında bulunurken, şirketler üst düzey yöneticilerini korumaya çalışıyor. Yönetim kurulları güvenlik bütçelerini yeniden değerlendiriyor ve CEO'lara dijital ayak izlerini silmeleri söyleniyor. Independent'ın aktardığı haberde, Thompson'ın New York'ta sokak ortasında öldürülmesinin ABD'deki "CEO'ları sarstığı" ifade ediliyor.

'HERKES YÜKSEK ALARM MODUNDA'

New York merkezli finans ve risk danışmanlığı şirketi Kroll'den Keith Wojcieszek, firmaların tedbirleri artırdığını belirterek şunları söylüyor: "Amerikan şirketleri gergin. Herkes yüksek alarm modunda. Şirketler güvenliklerini artırmak istiyor. Şu anda hedef sağlık sigortası sektörü ama sırada kim var?"

CNN, New York Polis Teşkilatı'na (NYPD) ait bir raporu incelemiş. Raporda, Thompson'ın öldürülmesinin "sembolik" olduğu, potansiyel saldırganlara iş dünyasındaki önemli yöneticilere karşı şiddet eylemlerinde bulunmaları için ilham verebileceği belirtiliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR

Bir dönem ABD Gizli Servisi'nde de üst düzey yetkili olarak görev yapan Wojcieszek, şirketlerin güvenlik önlemlerini artırmak için yarıştığını söylüyor. Güvenlik firması Global Guardian, Thompson cinayetinden sonraki 36 saatte toplamda 70 ek güvenlik talebi alındığını aktarıyor. Şirketin yönetici yardımcılığını yapan Amerikan ordusundan emekli Seth Krummich, şu ifadeleri kullanıyor: "Bu olay büyük bir uyanışa sebep oldu. Atmosfer çok kısa bir sürede ciddi şekilde değişti."

Kimliğinin paylaşılmasını istemeyen üst düzey bir banka yöneticisi, UnitedHealthcare CEO'sunun öldürülmesinin, Amerikan şirketlerinin karşılaştığı riskleri ortaya koyduğunu belirtiyor: "Öğrendiğimiz en büyük şey, eğer birini öldürmeyi kafaya koyarsanız bunu yapabileceğiniz. Bu çok korkunç ama gerçek. Bunu yeni yeni anlamaya başlamamız da çılgınca."

SİGORTA ŞİRKETLERİNE TEPKİ BÜYÜK

Sadece yöneticiler değil, başta sağlık sigortası sektöründekiler olmak üzere birçok firma çalışanı da endişeli. New York Times, özellikle Thompson cinayetinin ardından internette sağlık sigortası şirketlerine yönelik tepkilerin büyüdüğüne dikkat çekiyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir UnitedHealthcare çalışanı şunları söylüyor: "Birçoğumuz şeytani bir imparatorluk için çalışmakla suçlandığımızdan kendimizi çok kötü hissediyoruz. Ama hepimiz içinde bulunduğumuz sistemde iyi bir iş çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz."

NE OLMUŞTU?

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Son 20 yıldır UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu. 

KATİL ZANLISI

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının Maryland eyaleti doğumlu ve Hawai eyaletine kayıtlı 26 yaşında Luigi Mangione olduğu açıklanmıştı. Zanlının, polise yapılan bir ihbar üzerine restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındığı, üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunduğu bildirilmişti. Zanlının üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcı ile yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yönelik yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.

ZENGİN BİR AİLENİN ÇOCUĞU

Independent'ın haberine göre cinayet zanlısı Luigi Mangione zengin bir aileden gelen ve "Ivy League" (Sarmaşık Ligi) diye nitelendirilen en seçkin Amerikan üniversitelerinin birinden mezun olmuş. BBC Türkçe'nin haberine göre 26 yaşındaki Mangione'nin, Maryland eyaletinin tanınmış bir ailesinden gelmesi ve iyi bir üniversite mezunu olması Amerikan kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Zanlının avukatının ise CNN'e Mangione'nin savunmasına maddi katkı yapmak isteyen kişilerin bürosuna ulaştığını söylemesi ülkede tartışma yaşattı. BBC'nin haberine göre sosyal medyada cinayet sonrası sağlık sistemini eleştirenler hatta Thompson'ın ölümünü kutlayanlar oldu. Beyaz Saray ise bu duruma tepki gösterdi, konuyla ilgili bir açıklamasında "Açgözlü şirketlere duyulan öfkenin şiddette dönüşmesi kabul edilemez" dedi.

 

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