Ada ülkesinden yeni vize politikası: Haftalık çalışma süresi artacak

Bu kapsamda, ülkede eğitim gören yabancı öğrenciler için çalışma hakkının genişletilmesi de dahil olmak üzere çeşitli teşvikler devreye alınacak.

The New Zeland Herald'ın haberine göre Eğitim Bakanı Erica Stanford tarafından yapılan açıklamada, eğitim sektörünün 2034 yılı itibarıyla 7,2 milyar Yeni Zelanda doları (yaklaşık 4,32 milyar ABD doları) ekonomik büyüklüğe ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Stanford, kısa vadede tanıtım çalışmalarının büyüme potansiyeli en yüksek ülkelere odaklanacağını söyledi.

Hükümet, 2024 yılında 83.700 olan yabancı öğrenci sayısını 2027'de 105.000'e, 2034’te ise 119.000'e çıkarmayı amaçlıyor.

Aynı süreçte, uluslararası eğitim sektörünün ülke ekonomisine katkısının da 3,6 milyar Yeni Zelanda dolarından iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Yabancı öğrenciler için haftalık çalışması süresi artırılıyor

Yeni Zelanda’ya daha fazla yabancı öğrenci çekmek amacıyla çalışma haklarında da bazı değişiklikler yapılacak.

Buna göre, uygun durumdaki uluslararası öğrencilerin haftalık çalışma süresi 20 saatten 25 saate çıkarılacak.

Öte yandan onaylı değişim veya yurtdışı eğitim programlarına katılan tüm yükseköğretim öğrencileri için de çalışma hakkı tanınacak.