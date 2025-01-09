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Afetler neden oldu: 320 milyar dolarlık kayıp

Seller, depremler, kasırgalar ve diğer doğal afetler 2024’te dünya genelinde 320 milyar dolarlık maddi hasara sebep oldu.

09 Ocak 2025 | 22:33
Afetler neden oldu: 320 milyar dolarlık kayıp

Almanya merkezli reasürans şirketi Munich Re, yıllık doğal afet raporunu açıkladı.

Buna göre, geçen yıl doğal afetler dünya genelinde 140 milyar doları sigortalı olmak 320 milyar dolarlık küresel ekonomik kayba neden oldu.

Munich Re yerbilimcilerinin hesaplamalarına göre bu rakamlar geçen yılların enflasyona göre düzeltilmiş ortalama değerlerinden oldukça yüksek. Yıllık kayıpların 30 yıllık ortalaması 181 milyar dolar düzeyinde iken 10 yıllık ortalaması ise 236 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

EN PAHALI 3. YIL

Raporda, “Sigortalı kayıplar açısından 2024 en pahalı üçüncü yıl oldu. Toplam kayıplar açısından ise geçen yıl 1980'den beri maliyet skalasında beşinci sırada yer aldı” denildi.

Seller, orman yangınları ve şiddetli fırtınalar gibi yoğun olmayan afetlerden kaynaklanan kayıpların toplamı geçen yıl 136 milyar dolara ulaştı.

Geçen yıl, doğal afetlerden kaynaklanan kayıpların yüzde 93'ü hava felaketleri nedeniyle gerçekleşti. 2024'te yaklaşık 11 bin kişi hayatını doğal afetler nedeniyle kaybederken, bu sayı ise ortalamadan oldukça altında kaldı.

ABD'yi sırasıyla eylül ve ekim aylarında peş peşe vuran Helene ve Milton kasırgaları geçen yılın en yıkıcı felaketleri oldu. Helene, 16 milyar doları sigortacılar tarafından karşılanmak üzere 56 milyar dolarlık kayıp ile 2024’te en büyük zarara yol açan doğal afet oldu.

Munich Re Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Blunck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bilimin de desteklediği gibi, iklim değişikliğinin yıkıcı güçlerinin giderek daha belirgin hale geldiğini belirterek, “Toplumların daha şiddetli hava felaketlerine hazırlanmaları gerekiyor” ifadesini kullandı. AA

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